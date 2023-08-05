民眾黨總統參選人柯文哲狂打民進黨，緊咬著前瞻預算不放，甚至批評民進黨做假帳，對此，民進黨立委林俊憲表示，柯文哲北流案延燒，趕快打前瞻，發現風向對自己不利，繼續轉移戰場，說他沒選上台灣很慘、戰南北，結果發現南部人好像真的「牙起來」，又急忙回頭罵前瞻，轉來轉去轉到自己都暈了。

林俊憲表示，連「做假帳」這種話都說得出來，這不是在指控整個中央政府20萬公務員、指控整個司法體系嗎？他們都沒柯文哲聰明，只有阿北發現了這個驚人的龐大犯罪結構，做假帳可是要坐牢的。

林俊憲批評，這種語不驚人死不休的習性，我有說過，那是因為他迷信聲量，可是這種東西有邊際效益遞減的問題，講一次驚天動地、講兩次有點意思，第三次、第四次，大家已經習慣了。所以一次要比一次猛，但這也有代價，最近受到那麼大的反彈，道理很簡單，他幾乎把全台灣各種族群全都得罪一輪了。

林俊憲大酸，只要你生長在台灣這片土地，那就可以放心，柯文哲絕對有批評過你，別懷疑，就連最支持他的年輕族群也酸過，現在又補上公務人員這最後一塊拼圖，全國人民無分男女種族宗教，在柯文哲的嘴面前一律平等，真正落實憲法精神。

其實台灣人是很能接受批評的民族，林俊憲表示，有人說我們哪裡做不好，那就反省改進，但批評要有根據、有建議，而不是毫無根據罵了就跑，問他怎麼做只會說不知道，這就是柯文哲最讓人厭惡的地方。就像前瞻，要他說哪裡不該花？支支吾吾，他沒選上台灣有多慘？怎麼慘法？說不出來，只好選擇性失憶轉移話題。

林俊憲說，如果需要的是很能找出問題的阿北，去公園樹下走一趟，他們講的都比柯文哲具體得多，可惜我們今天找的是總統，要的是解決問題的執行者。柯文哲要說哪裡做不好當然可以，執政本就該受批評，但你會怎麼做？該怎麼改進？連這都答不了，那你還是回公園樹下多討教，那些阿北才是真強者。