34歲台灣桌球好手江宏傑2年前和桌球天后福原愛閃電離婚，王子公主的童話故事僅維持5年就畫下句點，上月底江宏傑更赴日本開記者會，控福原愛不遵守日本法院判決，雙方各說各話。今(5日)網紅「廣告小妹」發文，被網友點名開罵江宏傑，她直言：「他婚前就在某論壇被爆料過哈哈哈哈。奇葩活該被離婚，是我也跑，再帥都不行。」

廣告小妹過去常針對時事發表意見，今稍早發文說收到來信，想聽她罵人，廣告小妹直言沒靈感，要網友提供好對象，沒想到該網友提出的名單第一位就是江宏傑，廣告小妹第一時間愣住，想不到可以罵他的詞，笑說：「他不是被外遇的那方嗎？？？老高都排在他前面吧（又在得罪人）。」

廣告小妹回應網友。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

話鋒一轉，廣告小妹指出，江宏傑的奇葩事蹟不是新聞，他婚前就曾被爆料過有各種奇葩行徑，但老公再怎麼怪，她也不支持前妻涉嫌「ABDUCTION（綁架）」，並表示：「我曾經很同情賈靜雯。相同的，我對江宏傑亦是如此。縱使他奇葩、全家都怪怪der... 」，有網友好奇問：「他怎麼奇葩法」，廣告小妹則回：「摳，摳得出奇。班長和他一比，都變大方了」，另外有網友說：「可以讓一個女人用逃跑的方式離開婚姻，終於有人出來說句公道話了」、「跑也要跑的優雅啊」。

此外，有網友問廣告小妹有沒有擇偶「避雷」妙招，以後好幫女兒鑑定，她回應：「簡易版避雷指南：婚前就渣出天際的，不行。摳得出奇的，遠離。大小姑一堆，個性又麻麻煩煩的」，而福原愛先前就曾透露，和江宏傑曾為了到賣場買買二送一的衛生紙，導致她曾坐機車一手拿一包衛生紙，前座再夾一包衛生紙，萬分驚險地回家，兩人更曾在機場為了買筆記本問題大吵，可見婚後價值觀摩擦不少。