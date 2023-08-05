彰化縣北斗鎮的小吃業者聯合舉辦活動，鼓勵外地遊客返鄉投票。（孫英哲攝）

彰化縣北斗鎮長缺額補選今天投票，選舉人數共2萬7105人，因風雨攪局，北斗鎮內15個投開票所並未湧現投票人潮。為鼓勵民眾踴躍投票，參與民主，有小吃業者搭補選順風車，只要外地北斗鎮民搭乘公共運輸工具返鄉投票，即可憑車票票根兌換香菜咖啡、果汁及鴨肉飯等飲品及美食。

「真的可以換咖啡！」今天上午一名從桃園市搭乘高鐵返回彰化北斗的婦人，在投票後立即前往「香菜咖啡」，並拿著高鐵車票兌換了一杯熱騰騰的咖啡，她開心表示，在下雨天能來杯熱咖啡真好！

一名從桃園中壢搭車返回北斗的婦人也在投完票後，拿著車票票根，先後到舉辦活動的3家店兌換了1杯咖啡、1杯火龍果汁及一碗鴨肉飯，合計價值約200元，讓她直呼「真的賺到了！」

香菜咖啡業者莊浚勝表示，這次的鎮長補選競爭很激烈，每位候選人幾乎每晚都卯足勁衝刺拉票，不過，補選的投票率通常都會很低，希望透過活動，多個誘因，鼓勵外地北斗人返鄉投票，外地北斗人只要憑車票票根，即可兌換1杯咖啡。

鴨肉飯業者許祐欣說，一開始的想法是想激勵投票率，能把投票率衝得越高，代表選出來的人更能代表更多的民意，很感謝香菜咖啡業者及鄰近的果汁業者也一起響應這次的活動，希望能鼓勵更多外地的北斗遊子返鄉投票，下周就是父親節了，外地遊子投完票也可回家和父親聊聊天。

第19屆北斗鎮鎮長缺額補選共有前鎮長洪參民（司法正義黨）、前議員江熊一楓（民進黨）、前鎮長楊麗香（無黨、李玄在妻子）、顏宏霖（無黨）及林政興（無黨）等5人參選，他們都已在今天上午陸續在戶籍所在地的票所完成投票，並也都提醒還未出門投票的民眾，把握時間出門投票。