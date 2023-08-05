卡努外圍環環流及西南氣流影響，造成南投縣仁愛鄉山區多處土石流災情，尤其廬山溫泉區遭受大水淹沒，道路中斷，根據今早曝光影像目前聯外道路整段路基崩塌交通中斷，公有停車場路基淘空已陷入坍塌危機，整個廬山陷入孤島狀態。民眾拍下影片同時，也大喊「都沒路走了」。

根據中央氣象局統計，3日累計雨量1039.5毫米，5日南投縣持續大雷雨，埔霧公路九芎林至霧社（台14線62K~79.1K）多處路段泥流，其中人止關段有16輛大車、20輛小車等候下山，昨夜折回台霧社市區休息，另因南豐村土石流約60名受困民眾，分別安置在南豐村臨時收容中心（天主堂）、楓林活動中心及村民家。

廬山聯外 道路整段消失成孤島。(翻攝自記者爆料網)

廬山溫泉區內飯店面對大水岌岌可危。(翻攝自記者爆料網)

公路總局說，埔里工務段與南豐派出所4日晚間協助安撫受困民眾車輛，並提供簡易水及糧食，由於土石流伴隨雨勢不斷傾瀉而下，造成路面清理困難，初步統計受困民眾60人，昨夜安置在71K南豐村臨時收容中心（天主堂）共39人（男18、女21人）、楓林活動中心共5人（男3人、女2人）、南豐村辦公室共11人（男3人、女8人）及香港遊客5人安置於村民家。

公路總局已派遣300型及120型挖土機各1輛、裝載機3輛、卡車3輛，於雙向持續搶通中，呼籲用路人仁愛山區持續受西南氣流影響，近期山區容易有大雨發生，加上致災路段邊坡不穩定，容易因雨坍方，建議暫時不要上山旅遊。