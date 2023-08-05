封閉7年，秀林鄉銅門1號隧道工程今年7月完工通車，前後共斥資1.6億元。（王志偉攝）

封閉7年，秀林鄉銅門1號隧道工程今年7月完工通車，前後共斥資1.6億元。（王志偉攝）

花蓮秀林鄉銅門村知名「慕谷慕魚」生態廊道聯外的銅門1號隧道，7年前因豪大雨崩塌封閉，透過中央挹注1.6億元蓋明隧道，今年7月通車，剛好暑假到，眾多遊客前往遊憩，卻被警攔下，引發爭議，縣府今天說，與秀林鄉公所輔導部落成立自然人文生態景觀區，由部落自主管理，加上山區仍有落石，基於安全考量，仍不開放入山。

有小天祥美稱的秀林鄉木瓜溪上游清水溪生態廊道「慕谷慕魚」（部落正名「崖勇蘇漾YAYUNG SUYANG」，意思是水清澈的地方），因遊客漸多，秀林鄉公所於2004年設置遊客中心，慕谷慕魚護溪產業發展協會也陳情，希望劃設自然人文生態景觀區；不過經過縣府與鄉公所多次與當地部落居民協調，仍無法取得共識。

縣府說，今年銅門1號隧道即將完成，當地部落透過公所表示仍希望重啟自然人文生態景觀區劃設一事，縣府與秀林鄉分別於今年4月、6月召開研議，出席有當地依柏合部落及銅門部落重要人士、以及學界、縣府觀光處等，希望促成部落共識，朝景區永續發展而進。

縣府說，初步構想，未來自然人文生態景觀區成立，遊客進入須繳交觀光保育費並須有當地導覽人員陪同才能進入，相關收入將回歸當地，用於相關永續觀光保育措施及環境維護措施。

不過，縣議員胡仁順抨擊縣府怠惰，中央挹注1.6億元，耗費7年才完成修復1號隧道通車，這7年有足夠時間早該完成「景觀區」必要的軟硬體建設，如今卻還是「禁止進入」。過去每年約有30多萬名遊客到訪，如今造成部落和旅遊業者雙輸，錯過了暑假商機。

吉安警分局表示，銅門村是山地經常管制區，入山需申請，上月隧道通車，有遊客嘗試闖入，銅門派出所警員會勸導遊客離開，「勸導不聽才會開罰」，但因遊客太多，7月中旬管制哨恢復值班，尤其最近接連颱風，山區出現落石，擔心遊客出意外，呼籲遊客不要進入。