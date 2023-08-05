採訪車遇土石流圍困 村民冒險拍車窗要他們棄車避難

卡努外圍環環流及西南氣流影響，4日南投縣仁愛測站單日累積雨量749毫米，廬山測站累積雨量也達668毫米，破了辛樂克、莫拉克的降雨紀錄，造成仁愛山區多處土石流，原住民電視台採訪車4日深入仁愛鄉都達等部落採訪，下山途中遇土石流，原打算以四輪傳動車突圍，未料土石流傾瀉而下，目擊村民急得要他們棄車避難。

原住民電視台採訪車司機Jerry說，當時他載記者深入山區部落採訪後，開車回埔里中部新聞中心，行經埔霧公路南豐部落時突然遇一處山溝山洪暴發，路面滿是土石流，他焦急喊：「我們要趕快過耶！東西一直下來。」此刻洪水、土石狂拍打車身，即使用四輪傳動也動彈不得，滾滾泥流直衝駕駛座車窗。

Jerry表示，當時他嘗試各種方式都無法突圍，嚇壞目擊一切的村民，村民冒險拍打車窗大喊：「趕快下來，危險啊！」他們才驚覺自己深陷危險，可能連人帶車遭土石流沖走，趕緊棄車避難。直到土石流流向改變方向，他才又重回採訪車，在村民的幫忙搬除土石狀況下脫離土石流。

Jerry說，他從事該工作約3年，時常開車載記者深入全台各部落採訪，這一次是最驚險的一次，還好當時熱心村民提醒，他們也當機立斷避難，不然恐怕車輛會像南豐加油站一樣壯烈犧牲，甚至變成一團破銅爛鐵。