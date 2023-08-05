新店地所同仁推廣檔案應用不遺餘力，獲金檔獎肯定備感榮耀。（新北市地政局提供）

行政院國家發展委員會檔案管理局日前公布第20屆「機關檔案管理金檔獎」評比結果，新北市新店地政事務所以檔案多元活化加值應用、典藏完善旗艦庫房、落實永續之無紙化檔案應用申請等創新作為榮獲「金檔獎」。

新北市地政局長汪禮國表示，地政局所屬9個地所中，歷年來已有7所獲得金檔獎，再加上「新北不動產愛連網」6月奪得金圖獎，「塭仔圳重劃搬遷零抗爭」也已入圍政府服務獎，都是對同仁努力過程的莫大肯定，更激勵全局士氣，讓便民利民措施持續精進。

汪禮國指出，新店地所前身可追溯至日本明治38年（1905年），其管有的公文檔案及地政職能檔案數量相當豐富，這些檔案除可留供行政稽憑外，更如同一部地方近代史，去年新店地所結合自有檔案特色，辦理「新懷古今，店創新猷」檔案加值應用特展，不但利用地政專車將特展覽搬到戶外、送入學校，也把這些資料移置網路上，讓更多民眾得以一窺珍貴歷史檔案，多方落實向下扎根及多元推廣檔案應用。

此外，新店地所為完善保存這些紙本檔案，打造旗艦級庫房設施，全天候精密調控溫溼度，並利用Line的實境解謎遊戲、Podcast新店好政有聲書、Youtube影音頻道、出版專書等多元宣導方式，讓民眾可以觸及這些原本封存於庫房的檔案；基於永續發展及便民構想，地所同仁更是自行撰寫程式，讓檔案應用的申請、內部作業可以全部線上完成，進一步落實新北市府減紙減碳政策。

汪禮國說，新店地所讓檔案應用確實的貼近民眾生活，從本屆「機關檔案管理金檔獎」全國196個參獎機關中脫穎而出，期勉新北地政團隊本著經驗傳承、互助共榮的精神，讓地政業務承先啟後續攀高峰。