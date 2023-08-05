林女緊追在後大喊「詐騙車手！」引起多名熱心民眾加入追捕。（高市鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄林姓女子在網路上誤信股票投資群組，4日上午當街面交40萬元給前來收款的「專員」時，發現收據太過粗糙起疑心。取款的車手眼見被識破、拿錢轉身就跑，林女緊追在後大喊「詐騙車手！」引起多名熱心民眾加入追捕。車手最後被眾人壓倒在地，員警也迅速到場將人帶回偵辦。

江姓車手拿給林女的假收據。（高市鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

鼓山分局龍華派出所4日上午獲報，在鼓山區明誠四路的超商前有詐騙車手，員警到場時，前來取款的江姓男子已被熱心民眾壓制在地上。

原來，林女經過朋友介紹加入「股票交流小組」，見眾人紛紛展示獲利情形，也想要加入線上儲值投資。但客服人員故意表示線上已滿額，只能以現金儲值。林女不疑有他，與客服人員約定在超商內以現金面交40萬元進行投資。

雙方進到超商後，林女隨即交出40萬元，自稱外務經理的江男也拿出取款收據。但林女質疑收據太粗糙，連說明都沒有，感覺像假的，江男一時不知如何回應，拿著現金就往外跑。林女為了保住積蓄，一路緊追在後大喊詐騙車手，熱心民眾發現後立刻一擁而上、壓制江男後報警處理。

調查發現，無業的江男係透過網路「免經驗、輕鬆賺」的求職廣告來擔任取款車手，每次可分得百分之一的金額做為酬勞。沒想到因為答不出被害人的質疑，讓車手身分曝光。

警方呼籲，網路投資詐騙手法推陳出新，如有標榜「高獲利、穩賺不賠」通常都是詐騙話術。民眾切勿輕信來路不明的投資訊息，如有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話查證。