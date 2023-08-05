央視近期釋出影片《逐夢》，內中提到解放軍航母山東艦在西太平洋進行操練時，有外國軍艦企圖對該航母進行環形偵察，軍機數量從5批10架逐步增加到19批26架。對此，中國大陸上海市公關研究院學委會副秘書長「墨讀春秋」分析，山東艦面對的外國軍艦極有可能是美軍航母尼米茲艦，也恐是中美航母首次在大海上對決。

墨讀春秋在陸媒《今日頭條》上指出，判斷山東艦遭遇尼米茲艦主要理由有二，首先是可以出動這樣多的艦載機，同時保證起降頻率，這只有美國航母才能做到，19批26架，也是非常典型的美國海軍航母襲擾戰術。

據該報導指出，其次是按照先前解放軍對外透露的山東艦海訓航跡，今年的4月11日到12日，中美兩方的航母都曾同處於宮古島南部海域，最近距離一度在300公里內，與央視節目的說法有重合之處。除此之外，墨讀春秋還提到，從節目中的說法來看，外軍艦機應該是被陸殲-15艦載機有效驅離。

另墨讀春秋還比對山東艦跟尼米茲艦艦載機的出勤狀況，稱陸方航母在今年4月結束台灣周邊的演習後，沒有返回母港，而是往東朝著西太平洋的關島方向挺進，一度逼近了關島以西大約400海里的位置；且據當時日本防衛省的報告，在4月7日到16日之間，山東艦共起降殲-15艦載機超過220架次，艦載直升機超過110架次。

至於尼米茲艦，墨讀春秋分析，首日可出動艦載機150架次以上，後續持續出動能維持在100架次左右，這次央視影片中提到，「外軍艦機可以一次出動19批26架，這個出動效率確實相當驚人，哪怕考慮到中美航母在性能上的差異，我們也仍然得承認，解放軍在航母的運用上，還有極大的提升空間。」

墨讀春秋總結，根據此次披露的消息可以推斷，面對美軍航母艦載機試圖進行抵近偵察，山東艦可以出動艦載機將他們驅離，說明了「山東艦面對美軍航母，並非沒有一戰之力」。

不過針對墨讀春秋的說法，有大陸網友質疑，稱當時外艦派出的極可能是無人機，山東艦的殲-15戰機或許並沒有起飛。也有人留言，「難得的實戰練兵，要利用好！」、「如果是戰時，航母先被對方發現位置，是不是已經很危險了？」、「我們沒有找到敵方航母？」、「核航母才是正道，常規動力怎麼也是沒辦法和核動力抗衡的」。