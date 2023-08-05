民眾黨徵召金門副議長歐陽儀雄的妻子尚文凱參選金門縣立委，挑戰國民黨現任立委陳玉珍。對此，國民黨前立委陳學聖直言，與民眾黨主席柯文哲看似好交情的陳玉珍，被把玩於股掌之上，他呼籲藍營小雞別蹭別人取暖，否則柯對陳玉珍的絕情，最終恐發生在自己身上。

陳學聖昨（4）日PO出陳玉珍2019年因抗爭手夾傷住院，柯跑來探視的照片，並以「陳玉珍情何以堪」撰文。陳學聖提到，陳玉珍與柯文哲看似好交情，沒想到柯竟在金門推尚文凱和陳玉珍對打，且柯公開說欣賞國民黨立委參選人徐巧芯、羅智強，所以不在他們的選區提人，「妳陳玉珍哪點不好，柯P竟然要提人和妳對打？」

陳學聖直言，說穿了就是柯在玩藍營立委參選人，因找不到有份量、形象好的立委參選人，就來玩「點妃」遊戲，若當事人想不透還沾沾自喜，就是被把玩於股掌之上。

「藍營小雞不用去蹭別人取暖，也不用在意他人褒貶」，陳學聖強調，藍營小雞要立定腳跟、跟上隊伍，大局讓上面去談，國民黨總統參選人侯友宜只要（民調）上來，氛圍就變了，若小雞們不能有此體悟，「柯對陳玉珍的絕情，最終也可能發生在自己身上」。