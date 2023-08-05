在一系列密集的大陸全國性指導性政策吹風後，河南鄭州成為新一輪優化樓市調控政策的首個省會城市。據界面新聞報導，8月3日晚間，鄭州市住房保障和房地產管理局發佈《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，通知共15條，政策涉及青年人才安居、多子女家庭購房、契稅政策、改善性住房、金融信貸、公積金、住房交易稅費、商品房現房銷售、租購並舉、土地款分期繳納等政策，打響樓市鬆綁第一槍。

在改善性住房需求方面，鄭州將暫停執行此前公布的限售3年政策。針對購買改善性住房的，其原有住房暫停執行「在鄭州市行政區域內，2017年5月3日（含）之後購買的住房，自取得《不動產權證書》之日不滿3年的不得上市轉讓」的規定。

在商品房建設方面，鄭州將推進商品房現房銷售。通知稱，穩妥推進商品房「現房銷售」試點，著力抓好鄭東新區和惠濟區各一個試點項目。

另外，針對特殊人購房可以減免100％的契稅。通知稱，稱畢業3年以內來鄭新就業青年人才，在鄭首次購買新房並完成契稅繳納的（以購房合同網簽時間為準），在享受原有青年人才購房補貼的基礎上，由開發區、區縣（市）再按照100％的比例給予購房契稅補貼。

對於多子女家庭，在鄭買新房並完成契稅繳納的（以購房合同網簽時間為準），由開發區、區縣（市）財政一次性給予二孩家庭2萬元、三孩家庭3萬元貨幣補貼。

在針對開發商的政策層面，在土地招拍掛活動中，增加銀行保函（見索即付型）作為競買人參加土地競買的履約保證方式。按照優惠政策分期交納土地款的開發項目，已繳納不低於50％的土地出讓金，未取得土地不動產權證書前，可先申請容缺辦理建設工程規劃許可手續；參照鄭政會紀〔2022〕13號有關要求，可申請容缺辦理建築工程施工許可手續，質量安全提前介入監督。

在契稅、信貸、公積金、交易稅方面，鄭州也做了一些政策補貼。比如契稅方面，購買新房的，各開發區、各區縣（市）可依據實際情況，給予一定比例的購房契稅補貼，以貨幣形式一次性發放。信貸方面，落實調整我市新發放首套住房商業貸款利率下限，落實「認房不認貸」政策。

公積金方面，對生育二孩及以上且有一名未成年子女的家庭、首次使用公積金貸款購買改善性住房的家庭，在提取住房公積金和申請住房公積金貸款時，實施差異化傾斜支持政策。

交易稅方面，出售自有住房後1年內重新購買住房的，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。個人轉讓自用達5年以上、並且是唯一的家庭生活用房取得的所得，暫免徵收個人所得稅。個人將購買2年以上（含2年）的住房對外銷售的，免徵增值稅。

在城中村改造和城市更新方面，通過購買商品住房、發放安置房票等貨幣化為主的方式實施安置。未開工建設的安置房，原則上以貨幣化安置為主。

值得注意的是，這次政策發佈中，有政策比如契稅補貼、購房補貼等有時效期，截止日期為2023年12月31日。

另外，每一條政策都有落實單位，比如契稅補貼落實單位為市財政局，各開發區、區縣市人民政府。

鄭州市住房保障和房地產管理局相關負責人表示，新規的公布基於2個背景，一是從7月21日開始，中央、省內推出了一系列促進房地產市場平穩健康發展意見，合肥、揚州等地均已推出相關政策措施，一線城市北京、廣州也相繼表態將進行調整，以適應市場需要；其次，1-7月鄭州市商品房銷售面積增速高於全國平均水平和一線重點城市，可進一步促動市場回暖。

中指研究院指數研究部總經理曹晶晶稱，鄭州在這一輪地市政策中創造了幾個「首個」，鄭州本次明確落實「認房不認貸」，成為住建部提出個人住房貸款「認房不用認貸」後首個明確表態的城市。

政策還提出「鼓勵在鄭各商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率」，這也是央行8月1日發聲後首個明確表態調整存量房貸利率的城市。

尤其是鄭州本次取消限售政策在一定程度上，有利於改善當地二手房市場的流動性，讓房屋交易更加靈活，有利於改善性住房需求釋放。

曹晶晶還表示，鄭州近2年房地產市場持續下行，本次提及的多項政策在此前已陸續推出，考慮到當前鄭州庫存仍維持高位，政策對市場的帶動效果或有限。

報導引述一位鄭州當地市場人士觀察，鄭州這些措施大多比較實在，容易落地。但鄭州的樓市太低迷，供大於求，還有很多停工項目沒能真正解決。這15條政策出台之後，估計效果將好於去年的19條。同時，全大陸所有城市，要學習鄭州好榜樣，趕緊行動起來。

中原地產首席分析師張大偉也認為，取消限售會使二手房房源掛牌激增，前幾年買的再開始賣，市場就更差了。總的來說，預計京滬廣深，杭州、成都這幾個城市刺激還實際有意義。

鄭州當前的樓市狀況確實面臨著嚴峻挑戰。

據克而瑞數據顯示，7月鄭州主城區新房市場成交與供應量都呈現明顯下滑，住宅成交約40萬平方米，環比下滑約21％，這已是連續6個月下降；住宅新貨供應約23萬平方米，環比下滑約48％；整體的住宅成交均價14798元／平方米，環比下降約5％。

鄭州此次公布多項樓市支持政策後，能否帶動成交量回升、穩住房地產市場，仍需要觀察政策落地的實施效果。