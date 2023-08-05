苗栗縣苑裡鎮一名36歲男子體弱多病，經濟也不富裕，平時靠打零工，勉強以微薄收入獨自扶養兒子。後來王男病情每況愈下，工作極不穩定，經濟更是雪上加霜，他只能無奈將兒子的監護權轉移表姐一家。王男近日不幸病逝，遺眷卻付不起安葬費，台中大甲分局義里派出所長紀適華得知此事後，隨即在地方發動募捐，最後募得將近4萬元。事後王男兒子寫信致謝民眾，並表示自己一定好好認真唸書。

據悉，王男2014年與妻子離異，並獨自撫養兒子，平時靠打零工，以微薄收入勉強支撐生活。然而王男後來病情愈發嚴重，工作也因此變得極不穩定，經濟更是雪上加霜，無奈之下僅能委託表姐代為撫養照顧，並將監護權轉移表姐一家，只求兒子能在較好的環境中成長。

義里派出所長紀適華於臉書上得知該消息後，隨即介入關心。紀適華了解聖母宮廟方常協助有困難之清寒民眾等善行義舉，於是主動聯繫廟方尋求協助，順利獲聖母宮慈善會陳○和先生等善心人士的幫助，最後共計募得3萬9400元協助王男遺眷辦理治喪事宜。

王男兒子感謝信。（圖 / 警方提供）

王男兒子感激眾人善舉，並寫信向民眾致謝：「我會好好念書，不會辜負大家善心」。

紀適華表示，警察這份工作可看到社會各種面向，秉持著為民服務的熱忱，主動發掘弱勢族群，深入關懷地方大小事，希冀藉此善行，發揮拋磚引玉的效果，讓愛心照亮每一個角落，使貧病、孤苦無依或生活陷入困頓者能獲得妥適之照顧，將這份溫暖傳遞到社會上需要幫助的人手上。