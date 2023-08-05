卡努颱風外圍環流橫掃北台灣，加上桃園市龍潭區日前連日受午後雷陣雨影響，導致龍潭警分局轄內發生數起路樹倒塌以致交通受阻情形。龍潭警方昨接獲民眾報稱在粗坑路、竹龍路等路段路樹倒塌及懸掛在電線桿上，一度造成道路中斷，不僅妨礙交通也危及用路人安全，員警獲報後立即趕赴現場處理，所幸未造成人車損傷。

龍潭警方表示，高平派出所、聖亭派出所員警到場查看，發現2路段邊坡路樹皆因颱風帶來的強風豪雨，倒塌於路面導致雙向皆無法通行，2所員警到場後皆先將警車警示燈開啟，提醒用路人避免發生事故，隨即下車於現場擺放交通錐並疏導交通，通知相關單位前來處理。

現場員警為避免倒塌路樹造成其他事故發生，先以徒手移除路樹，雖該方式較克難，但仍順利將該路樹移到路旁。2起路樹倒塌皆迅速於半小時內清除，恢復通行，路過民眾對於現場員警不畏危險、積極的處置作為表示肯定與讚許。

龍潭警分局分局長張鶴瓊呼籲，颱風期間除了做好防颱措施，非必要不要任意外出走動，盡量停留家中為宜，防止危險，若必須外出，應注意遠離搖晃招牌及路樹，時時注意周遭狀況。

張鶴瓊說，山區易有豪大雨、土石流及樹倒等災情，務必放慢車速專心駕駛，隨時看清道路狀況應變，如遇緊急狀況應立即撥打110或119報案電話，以利通報相關單位妥善處置，警方也會主動於轄內巡邏查看有無災情，減少事故發生可能，確保用路人行車平安。