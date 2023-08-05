屏東32歲張姓慣竊賊性不改，1日花2小時跨4鄉鎮連偷8家檳榔攤，不法所得3萬多元，犯後還用口罩遮蔽車牌躲查緝。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東32歲張姓慣竊賊性不改，1日花2小時跨4鄉鎮連偷8家檳榔攤，不法所得3萬多元，犯後還用口罩遮蔽車牌躲查緝。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東32歲張姓慣竊賊性不改，1日花2小時跨4鄉鎮連偷8家檳榔攤，不法所得3萬多元，犯後還用口罩遮蔽車牌躲查緝。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東32歲張姓慣竊賊性不改，1日花2小時跨4鄉鎮連偷8家檳榔攤，不法所得3萬多元，犯後還用口罩遮蔽車牌躲查緝，警方經調閱上百支監視器後，3日持搜索票將張逮捕到案，並起出剩餘贓款1萬6000多元，訊後依竊盜罪嫌送辦，檢方複訊後向法官聲押獲准。

警方調查，張男有多項竊盜前科，之前就有用過類似手法行竊，也就是到店家佯裝要買東西，結果趁店員轉身取東西時，趁機把櫃台裡的錢全數偷走，1日他又故技重施，花2個小時從屏東市騎機車到長治鄉、麟洛鄉再到內埔鄉，一路橫跨4個鄉鎮偷8家檳榔攤，不法所得超過3萬元。

警方指出，張嫌作案手法俐落，逃逸時更多次變裝，且還以口罩遮蔽車牌躲查緝，不過最後仍是栽在幹員手上，專案小組經調閱上百支監視器後，不僅鎖定張嫌動向還成功取得拘票及搜索票，3日晚間6點持票將張逮捕到案，並起出作案用衣物及剩餘贓款1萬6000多元。

張嫌訊後依竊盜罪嫌送辦，而案經檢方複訊後，認張嫌涉案重大有羈押必要，因而向屏東地方法院聲請羈押，法官4日晚間裁准羈押。