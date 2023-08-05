近期，大陸各部委陸續發佈穩增長政策，多措並舉擴大內需。大陸國家發改委、財政部、中國人民銀行、國家稅務總局週五聯合召開新聞發布會，解讀打好宏觀政策組合拳，實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，延續、優化、完善並落實好減稅降費政策，大力支持科技創新、實體經濟和小微企業發展等方面的政策舉措及落實實施情況。

在積極擴大國內需求方面，大陸國家發改委副祕書長、綜合司司長袁達表示，實施好恢復和擴大消費的系列政策，促進汽車等大宗消費，大力激發民間投資活力，加快推進「十四五」規畫102項重大工程及其他經濟社會發展重大項目。延續實施支持交通基礎設施項目建設、促進二手車消費等階段性政策。同時，在更好滿足居民剛性和改善性住房需求、積極擴大有效投資等方面加強政策儲備，不斷釋放超大規模市場潛力。

在回答有關降準降息問題時，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，降準、公開市場操作、中期借貸便利（MLF），以及各類結構性貨幣政策工具都具有投放流動性的總量效應，需要統籌搭配、靈活運用，目標是保持銀行體系流動性的合理充裕。另一方面，要科學合理把握利率水平，既要根據經濟金融形勢和宏觀調控需要適時適度做好逆週期調節，又要兼顧把握好增長與風險、內部與外部的平衡，防止資金套利和空轉，提升政策效率，增強銀行經營穩健性。

他還表示，未來還將繼續發揮好貸款市場報價利率（LPR）改革效能和指導作用，指導銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。同時，要持續發揮存款利率市場化調整機制的重要作用，維護市場競爭秩序，支持銀行合理管控負債成本，增強金融持續支持實體經濟的能力。

以下是大陸政府四大部門對「打好宏觀政策組合拳」的解讀：

一、大陸國家發改委：持續謀畫研究一批針對性更強、力度更大的儲備政策

袁達表示，發改委將把穩增長放在更加突出位置，精準有力實施宏觀調控，著力擴大內需、提振信心、防範風險，組織實施好階段性政策的延續工作，持續謀畫研究一批針對性更強、力度更大的儲備政策，根據形勢變化及時分批公布實施。主要包括六個方面。

一是積極擴大國內需求。實施好恢復和擴大消費的系列政策，促進汽車等大宗消費，大力激發民間投資活力，加快推進「十四五」規畫102項重大工程及其他經濟社會發展重大項目。延續實施支持交通基礎設施項目建設、促進二手車消費等階段性政策。同時，在更好滿足居民剛性和改善性住房需求、積極擴大有效投資等方面加強政策儲備，不斷釋放超大規模市場潛力。

二是做強做優實體經濟。加大拖欠企業尤其是中小企業賬款的清理力度，強化對小微企業和個體工商戶的財稅金融支持。加快傳統產業改造升級，培育壯大戰略性新興產業，謀畫並佈局一批未來產業。延續實施支持小微經營主體紓困發展、推動產業結構調整優化等方面的階段性政策。同時，在加快新舊動能轉換、幫助企業減負增效等領域加強政策儲備，推動實體經濟轉方式、調結構、增動能。

三是推動高水平科技自立自強。強化國家戰略科技力量，加強創新能力建設，發揮科技型骨幹企業引領支撐作用，組織更多企業牽頭和參與關鍵核心技術攻關，推動創新鏈產業鏈資金鍊人才鏈深度融合。延續實施優化企業創業投資環境、支持突破「卡脖子」問題等階段性政策。同時，在進一步增強企業科技創新能力、提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平等方面加強政策儲備，不斷夯實產業發展基礎。

四是持續深化改革開放。聚焦「牽一髮而動全身」的重點領域和關鍵環節，加大改革攻堅力度，加快國有經濟佈局優化和結構調整，促進民營經濟發展壯大，穩步擴大制度型開放，更大力度吸引和利用外資，推動共建「一帶一路」高質量發展。延續實施深化國有企事業單位改革、支持重大外貿展會等階段性政策。同時，在加強營商環境建設、努力穩定外貿基本盤等方面加強政策儲備，持續激發各類經營主體活力、動力和創造力。

五是切實保障改善民生。加力做好高校畢業生等重點群體就業工作，加快補齊養老、托育、教育、醫療等公共服務領域供給短板，扎牢社會保障網，強化安全生產監管和防災減災救災。延續實施促進居民就業增收、強化城鄉居民公共服務保障等階段性政策。同時，在擴大中等收入群體規模、推動重點群體就業等方面加強政策儲備，解決好群眾急難愁盼問題。

六是防範化解重點領域風險。系統謀畫、精準施策，穩妥處置化解房地產、地方債務、金融等領域風險隱患，大力提升糧食、能源資源安全保障能力。延續實施支持「保交樓」工作、幫助處置不良資產等階段性政策。同時，在防範化解內外部風險挑戰等方面加強政策儲備，牢牢守住不發生系統性風險的底線。謝謝。

袁達還表示，中央政治局會議指出，要用好政策空間、找准發力方向，扎實推動經濟高質量發展。為此，發展改革委將會同有關方面，緊緊圍繞高質量發展這個首要任務和構建新發展格局這個戰略任務，堅持問題導向、強化統籌協調，打好宏觀政策組合拳，重點做好三個「加強」。

加強經濟形勢分析研判。持續強化經濟監測預測預警，密切跟蹤重點領域風險隱患，及時發現經濟運行中的苗頭性、傾向性、潛在性問題，提高宏觀政策的及時性、前瞻性，把握好政策實施的時機、力度、節奏，精準有力實施宏觀調控。

加強與宏觀政策取向一致性評估。在各部門制發政策文件前，對政策文件內容和公布時機等開展與宏觀政策取向一致性評估，推動各部門強化政策協調和工作協同，密切配合、同向發力、形成合力，防止出現「合成謬誤」問題，維護好穩定可預期的宏觀政策環境。

加強央地政企聯動。進一步健全政府部門與企業常態化溝通交流機制，聽取企業經營發展的真實情況，研究提出務實管用的政策舉措，幫助企業解決實際困難。加強上下聯動，推動各地加快落實已部署的各項任務，因地制宜創造性開展工作。同時，加大政策宣傳解讀和推介力度，政企同心、共同發力，扎實推動經濟高質量發展。

二、大陸財政部：進一步加大對小微企業和個體工商戶的稅費優惠力度

大陸財政部稅政司司長魏岩表示，當前，中國大陸發展面臨的不確定難預料因素較多，小微企業和個體工商戶仍然面臨不少困難。要進一步加大對小微企業和個體工商戶的稅費優惠力度，體現對小微企業和個體工商戶的特殊支持，以提振企業信心，穩定市場預期，持續激發經營主體活力。

他指出，近期已經發佈了10項支持小微企業和個體工商戶的稅費優惠政策，接下去要指導地方財稅部門準確把握支持小微企業和個體工商戶發展的各項稅費政策內容，落實落細政策舉措，不得削弱政策力度。

同時，要依法依規徵稅收費，嚴禁徵收「過頭稅費」、違規攬稅收費、虛增收入等違法違規行為。及時公佈政府性基金和行政事業性收費目錄，主動接受社會監督，在目錄以外不得擅自增加收費項目、擴大徵收範圍、提高徵收標準。加強涉企收費監督管理，監測各類涉企收費政策執行情況，堅決整治亂收費、亂罰款、亂攤派問題。

此外，魏岩透露，還將在近期公佈稅費優惠政策後續安排，穩定預期，提振信心，聚焦科技創新、重點產業鏈，建立現代產業體系，促增收、擴消費等方面積極謀畫針對性強、務實管用的稅費優惠政策，著力為經營主體紓困解難，不斷增強發展動能，優化經濟結構，推動經濟持續回升向好。

三、大陸央行：適時適度做好逆週期調節

鄒瀾表示，近年來中國大陸堅持實施穩健的貨幣政策，有充足的政策空間、豐富的政策工具，有信心、有條件、有能力應對好各類風險挑戰。下階段，人民銀行將加強逆週期調節和政策儲備，加大宏觀調控力度，著力擴大內需、提振信心、防範風險，精準有力實施好穩健的貨幣政策。

關於降準、降息問題，鄒瀾表示，一方面，降準、公開市場操作、中期借貸便利，以及各類結構性貨幣政策工具都具有投放流動性的總量效應，需要統籌搭配、靈活運用，共同保持銀行體系流動性合理充裕，綜合評估存款準備金率政策，目標是保持銀行體系流動性的合理充裕。另一方面，要科學合理把握利率水平。既根據經濟金融形勢和宏觀調控需要，適時適度做好逆週期調節，又要兼顧把握好增長與風險、內部與外部的平衡，防止資金套利和空轉，提升政策效率，增強銀行經營穩健性。

鄒瀾還表示，近年來企業貸款利率下降成效明顯，未來還將繼續發揮好貸款市場報價利率改革效能和指導作用，指導銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。同時，要持續發揮存款利率市場化調整機制的重要作用，維護市場競爭秩序，支持銀行合理管控負債成本，增強金融持續支持實體經濟的能力。

四、大陸國家稅務總局：繼續依法嚴打惡意騙取稅收優惠等違法行為

國家稅務總局總會計師羅天舒表示，稅務總局連續第十年開展「便民辦稅春風行動」，今年已分4批次推出81條便民辦稅繳費服務舉措，近期正在研究接續推出第五批舉措，採取「真實發生、自行判別、申報享受、相關資料留存備查」等稅費優惠辦理方式，最大限度為納稅人繳費人減環節、減資料、減時間、減成本。

他表示，下一步，將全力以赴高質量做好稅費徵管服務，高標準規範政策執行，多渠道強化社會輔導，多舉措解決問題訴求，持續抓好政策落實的最後一公里，確保納稅人繳費人能夠享受到政策紅利。對那些惡意騙取稅收優惠等違法行為，稅務部門將繼續依法嚴厲打擊。對於內外勾結統統作弊的稅務人員，也將依法依紀嚴肅查處，維護好法治公平的市場環境，推動經濟運行持續好轉，為服務高質量發展作出更大貢獻。