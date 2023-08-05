主持人黃子佼先前捲入MeToo風波，因一時想不開緊急送醫，幸好最後撿回性命，他神隱多日後，昨(4日)現身台北地檢署面對受害者的提告，他否認性侵，澄清是為了藝術的「合意性交」。對此，先前提告NONO的網紅「小紅老師」今發聲，坦言過去也差點被黃先生約拍照片，是朋友要求她別去赴約，如今看來像是逃過一劫。

小紅老師日前跳出指控NONO涉嫌性騷擾，更聯合多位被害者向NONO提告，昨見到黃子佼現身北檢否認性侵，她表示由於黃先生道歉又試圖輕生，所以她當時不多說，聽聞黃子佼提出「合意性交」4字，想分享也曾和黃子佼互動經過。她回憶當年黃子佼被演藝圈封殺，也就是黃子佼自稱的1.0時期，因自己演藝事業受阻，他便表示想開唱片公司、組女團，依人脈找上了小紅老師。

後來黃子佼和小紅老師在咖啡廳約見面，像是面試簡單交換了聯絡方式，黃子佼還提醒她暫時不能交男友、注意形象，要她等候通知，某次黃子佼說自己在練習攝影，問小紅老師願不願意當他模特兒？她回應自己最近發胖、工作忙婉拒，黃子佼仍想約她，更表示可以在電視台等她下班，買東西去黃子佼家吃。小紅老師想拒絕找不到方法，問了黃子佼朋友，對方回：「我只能說，去讓他拍的話，對妳未來的演藝發展比較有機會。」

接著小紅老師又問了曾和黃子佼主持過節目的女團成員，對方直接表示：「小紅，你不要去，你千萬不要去赴約，不要去他家！」後來小紅老師多次婉拒，沒再跟黃子佼約見面，她表示當時黃子佼辦雜誌，裡面都是當年的無名網紅，每個人都依序安排跟他見面，小紅老師語帶玄機表示：「現在爆出來的，我猜人數應該不止這些」。

最後，小紅老師說：「那些年他打著出唱片簽約的名義去面談，同時又用藝術開攝影展的名號邀約去他家拍照。『合意性交』嗎？你們怎麼看？」並呼籲：「法律賦予我們自主權，如果你/妳也是當事者，請一定要尋求協助。時間不能掩蓋事實，更多的只是逃避。」而黃子佼方面暫無回應。

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