遭詐200萬元的家庭主婦再從網路找追討集團，對方聲稱可追回詐騙金，但需另付高額報酬，主婦直呼很難再相信人性。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市北區1名家庭主婦今年初相信網路虛擬貨幣投資，遭詐騙200萬，扼腕之際再從網路發現有聲稱可追討詐騙損失金的專業團隊，對方要求她需付68萬才能追回200萬損失，婦人信以為真，準備付款前一刻猛然驚醒報案，警方在雙方交付之際逮捕兼差詐騙車手的黃姓貨車司機。

這名婦人從事一般行政工作，為了貼補家庭開銷，年初在臉書上發現投資「泰達幣」廣告，私下拿著老公給的家用與積蓄投資卻血本無歸。她不甘心，再從網路上得知有專門幫被害人追討詐騙款項的「國際金融私務」團隊，婦人信以為真，再與對方聯絡。

對方信誓旦旦可追回詐騙的損失金額，但要求需付68萬元固定成數的「對沖金」當追討報酬。一心想追回家人與自己辛苦一輩子的積蓄，婦人原已打算付款，卻在付款前一刻，腦筋突然醒悟，內心直想「為什麼還要付這麼多錢？」決定報警。

雙方約定在北區民德路上交付現金，警方用1張百元鈔貼在鋁箔包飲料上，裝入紙箱偽裝，等46歲黃姓男子出現取走婦人手中紙箱，7名警方一擁而上將他當場逮捕。

黃男供稱自己是貨車司機，另以每次2000元代價兼差「代收包裹」，過去已有2次經驗，不料這項輕鬆工作竟是詐騙車手。

警方表示，這起詐騙案件看似合理的追討服務，其實暗藏騙局要2次詐取被害人金錢，真正被害金償還，只有經過正規的法律訴訟程序，提醒民眾切勿聽信網路不明資訊。