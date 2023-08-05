2024總統大選不到半年，參選人開啟行程，民進黨總統參選人今早至萬華龍山寺參加觀世音菩薩成道紀念典禮，並幫民進黨立委參選人吳沛憶輔選，龍山寺董事長黃書瑋也送賴清德觀世音菩薩心經，盼未來如果賴清德能更進一步時，可以學習觀世音菩薩的精神救苦救難。現場民眾也相當熱情，高喊賴清德「凍蒜」，不少支持者也紛紛搶著跟賴握手、拍照。

黃書瑋致詞時表示，希望賴清德可以百尺竿頭、更進一步，觀世音菩薩是救苦救難，台灣平安最重要，不管站在什麼角度，都要考慮到台灣同胞的安定和安全，這是大家都需要的，如何讓國家更強，也是大家非常在意的事情，如果有機會更上一層樓，希望賴副總統學習觀世音菩薩的精神。

賴清德致詞說，台灣信仰中心龍山寺，今天是觀音菩薩成道紀念日，祈求大發慈悲，也感謝黃董事長，因為在他擔任台南市長期間發生大地震，龍山寺馬上捐出3千萬做為震災之用，幫助台南市度過難關，龍山寺以公益慈善的化身，長年累月大大小小需要幫助的，龍山寺一概都予以幫忙，感謝黃董事長。

賴清德也說，黃董事長希望他能夠學習觀音佛祖聞聲救苦，千處祈求千處現，苦海常作渡人舟，他會秉持這樣的精神，在政府裡面率領團隊，推動建設造福民眾，特別是落實打擊黑、金、槍、毒，讓國人善良的同胞有一個和諧安樂的社會，可以在此生活，也因此讓年輕人看見希望，壯年人實現夢想、老年人得到幸福和弱勢者得到照顧，會懷抱著觀音佛祖聞聲救苦的精神，推動過國政。

賴清德也提到，未來國家要進步推動建設，需要立法院大力支持，立法委員林昶佐因為家庭因素無法繼續參選，也推薦民進黨立委吳沛憶接任參選，希望大家能夠支持她。最後，黃書瑋也贈送觀世音菩薩心經給賴清德。