鹿野直播沒熱氣球卻驚見帳篷走路 逗趣畫面曝光

「看熱氣球直播，怎麼有帳篷在走路的問題？」台東張姓民眾今天早上打算前往鹿野高台觀看熱氣球，出發前發現下著雨，想了解活動是否照常舉行，因此打開手機觀看即時影像，未料竟看見1頂帳篷從畫面右方緩速前進到左方，畫面曝光民眾笑翻，推測應該是帳篷的人不想淋雨，因此躲在帳篷內緩慢行走。

西南風影響，中央氣象局針對台東部分山區發布豪雨特報，而熱氣球活動會受風速、雨勢及各類氣候影響，才決定是否正常飛行，許多「巷子內」的人都知道，可以透過手機線上收看即時影像，來看看熱氣球活動是否照常舉行以免白跑一趟。

張姓民眾表示，今天早上打算與女友前往鹿野觀賞熱氣球，但一早起床發現氣候不佳，因此先打開手機看即時影像以免撲空，沒想到就發現逗趣的畫面。

台東縣政府交觀處表示，今天早上因下雨熱氣球活動取消，邁入第13年的熱氣球家年畫活動到8月28日，每場佳評如潮，歡迎民眾把握機會到台東觀賞，也可在線上與千人同步收看鹿野高台即時影像。