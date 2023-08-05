俄羅斯扶植的克里米亞地區官員今天清晨表示，連結克里米亞與俄羅斯本土的克里米亞大橋附近傳出爆炸聲響，稱這波爆炸與烏克蘭無人機攻擊一艘俄羅斯油輪有關。

路透社報導，俄羅斯位於黑海港口諾沃羅西斯克（Novorossiysk）的海上救援機構說，已派出拖船協助這艘油輪。這艘油輪已受損，無法自行運作。

俄羅斯塔斯社（Tass）報導，救援中心表示：「我們可以說，這艘油輪在克赤海峽（Kerch Strait）受損了，只有南側損毀。他們現在將評估是否要拖走它。這艘油輪暫時停泊錨區。機房有部分受損，但沒有太嚴重。」

昨晚，一艘俄羅斯軍艦在俄國位於諾沃羅西斯克的海軍基地遭遇烏克蘭海軍無人機攻擊，嚴重受損，這是烏克蘭海軍首度在離烏國沿岸這麼遠的地方展現軍力。

俄羅斯於2014年併吞克里米亞半島，莫斯科當局安插的官員說，最新一波爆炸與克里米亞大橋無關。在俄羅斯全面入侵烏克蘭17個月期間，這座大橋兩度遭受嚴重攻擊。

俄羅斯新聞通訊社報導，俄國扶植的克里米亞州長顧問克留契柯夫（Oleg Kryuchkov）說：「再次聲明，克里米亞大橋沒有直接遭受攻擊，鄰近地區沒有爆炸。」