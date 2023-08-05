卡努颱風外圍環流帶來強勁風雨，竹縣五峰山區有土石滑落連帶樹木坍塌勾到電線意外。（竹縣消防局提供／邱立雅竹縣傳真）

竹縣因卡努颱風外圍環流帶來的風雨，多處出現路樹坍塌事件。（竹縣消防局提供／邱立雅竹縣傳真）

卡努颱風帶來外圍環流，新竹縣山區昨晚即下起大雨，5日上午在五峰、新埔、竹東多處發生樹木倒塌發生之意外，包括土石滑落樹木勾到電線、路樹倒塌釀機車騎士撞上、電桿及樹木坍塌致停電以及路樹倒塌造成道路雙向皆無法通行事故。

5日凌晨1時許，五峰鄉張學良故居第2停車場電桿火警，事故原因為停車場入口土石滑落邊坡勾到電線，造成短路起火，消防人員獲報後到場發現已無火煙情形，另土石滑落邊坡面積約50平方公尺，已通知台電公司、110、五峰鄉公所及工務處養護科搶修。

2時半新埔鎮照門國小前有1名21歲騎士撞到倒塌路樹摔車，輕傷、意識清楚，表示不需送醫，救護人員發現倒塌路樹占據1個車道，已通知新埔鎮公所及110，今早聯繫相關單位處理路樹。

近7時，五峰鄉清泉往土場方向南清公路48.5公里處電線桿及路樹倒塌，造成道路雙向無法通行，並造成部分住戶停電，替代道路為白蘭道路，五峰消防人員前往查看後，已通報110、鄉公所、縣府養護科及台電公司。上午7時40分台電公司已在場處理中。

7時41分竹東鎮垃圾場往寶二水庫方向路樹倒場造成路道雙向無法通行，新竹縣消防局派遣竹東分隊前往查看並通報竹東鎮公所及110。