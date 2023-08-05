蛋白質是構成人體細胞最重要的營養素，然而蛋白質的代謝產物，如尿素，須經由腎臟隨尿液排泄，因此過多的蛋白質會增加腎臟負擔，進而傷害腎臟。但一項最新研究發現，飲食的蛋白質來源，若是來自植物性的量越多，慢性腎病的罹患機率就越低。

腎臟科醫師王介立在其臉書分享一篇今年7月28日刊載於《美國腎臟病雜誌》(American Journal of Kidney Diseases)的研究，是由英國針對117,809名參與者進行的一項飲食習慣與腎臟功能的影響。該研究透過詳細的飲食問卷，了解參與者的飲食內容，再算出其攝取特定營養素的量，此次研究重點為動物性蛋白質及植物性蛋白質。結果證實，飲食中蛋白質來源，若是來自植物性的量越多，慢性腎病的風險就越低。

何謂植物性蛋白質？王介立表示，只要蛋白質是來自植物即屬植物性蛋白質，絕大多數的植物性食物都含有蛋白質，而這些蛋白質都會在該研究中被加總計算。

他表示，「植物性蛋白質」並非單指黃豆，而是來自所有植物，包括豆類、堅果種子、穀類、蔬菜等。

他並表示，早期研究還發現，相較於大豆類的蛋白質，蔬菜類的蛋白質可能更具護腎效果，「這可能是因為大豆是完全蛋白，更靠近肉類蛋白質。」此外，天然蔬菜的蛋白質吸收率較低，即使大量攝取，也不易造成蛋白質過量，也是護腎的可能原因。