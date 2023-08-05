新竹縣私立義民中學解僱10名高、國中部教師爭議案持續延燒，今(5)日上午有自稱是學生等人在臉書社群發起父親節到教育部門口陳情。全國教師工會總聯合會(以下簡稱全教總)表示，校方完全無視三千多位義民高中師生、家長連署力挺教師，也全然不理會教育部要求限期依《教師法》規定續聘的嚴正立場，對於學校董事會漠視國家教育法治，公然挑釁主管機關之行徑，表達嚴厲譴責。

備受關注的義民中學違法大量解聘教師一案持續延燒。4日下午，義民中學發出聲明書指出，將再次遞送聘書與應聘書給10位教師，若教師10日內未依通知回擲應聘書或再次單方面刪除、修改聘書與應聘書內容者，即喪失受聘資格，顯示校方一錯再錯，完全沒有誠意解決問題。

全教總理事長侯俊良強調，這起大規模解聘教師案，竟然發生在一所年年滿招的學校。作為始作俑者的學校董事會，先是長年苛扣減薪，後又未依教師法規範續聘教師，甚至不理會教育部的指正與提醒，嚴重侵害學生受教權與教師法定權益，全教總要求教育部必須以更具體的作為保障教師基本權益。

全教總提醒校方不要錯估形勢，更不要輕忽教師組織捍衛教育專業與師生權益的決心。在短短幾天內該校已有過半數教師加入全教總，展現老師們堅定抗壓的決心。依教育部8月4日公文，校方若未能導正錯誤，盡快復聘教師，後續將依《私立學校法》相關規定予以嚴懲，全教總提醒校方懸崖勒馬，切勿一錯再錯。

為落實教育法治、確保義民中學師生權益，全教總提出以下呼籲：

一、教育部應督促義民校方盡快復聘全體教師，並重啟與教師對等協商。

二、作為學校真正的決策者，義民中學董事長應出面公開對話，展現義民董事會興學之應有態度。

三、請全體教師稍安勿躁，在勞資爭議過程中，所有工會的會員都會獲得全教總全力協助。

四、請學校家長、同學、畢業校友，以及關心教育的朋友持續給予教師支持。