杜蘇芮颱風重創澎湖造成海陸遺留龐大垃圾量，澎湖農業局及高雄科大與鎖港杭灣海域遊憩業者，自發性辦理淨灘、淨海活動，合力撿拾垃圾及珊瑚斷枝，交由專業單位培育珊瑚株後，再重新移植回到大海。

由澎湖縣政府農漁局主辦、國立高雄科技大學海洋事務研究中心承辦淨海活動，由高科大海洋事務中心劉文宏主任帶領著清除海底覆網培訓的學員外，也特別感謝澎湖在地業者稻荷潛水、海洋途徑加入，與一同淨海淨灘以及珊瑚覆網清除，共同維護好鎖港杭灣海洋生態。

學員們練習珊瑚監測。(高科大提供)

學員們練習珊瑚監測。(高科大提供)

海中的垃圾會隨著海流浪花，容易在岸邊累績垃圾，尤其在颱風過(杜蘇芮)後，覆網、垃圾更容易纏繞在珊瑚上，為了海洋生態復育，12位潛水員總共清出42公斤，其中大多數包含覆網、塑膠瓶、鐵鋁罐等。

為了解救被覆網纏住的珊瑚斷枝，與澎湖種苗繁殖場合作，將受傷的珊瑚進行復育，透過這次活動希望能夠喚起大家對海洋環境保護的意識，共同守護這片美麗的海洋家園。