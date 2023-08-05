中市曾男因沈迷品及線上遊戲，賣房散盡家產，還鋌而走險販毒，警方循線查獲送辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

中市曾男因沈迷品及線上遊戲，賣房散盡家產，還鋌而走險販毒，交易時將毒藏在相機鏡頭內掩護。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

中市曾男因沈迷於毒品及線上遊戲，竟將房子賣掉，散盡屋款7、800萬元，還鋌而走險在遊戲圈網友兜售起毒品，為躲警查緝，交易時將毒品藏在相機鏡頭內，假裝是買賣相機。台中市刑大月前循線查緝，查扣海洛因、安非他命等毒品及分裝工具等贓證物，移送檢方偵辦，檢方近日依毒品危害防制條例罪將他起訴。

中市5旬老毒蟲沈迷線上遊戲 賣房、販毒散盡家產

台中市刑大偵二隊偵辦販毒案件，向上溯源調追查發現，52歲曾男涉嫌販售毒品，多年前染上毒癮，缺錢購毒竟將西屯區的國宅住處賣掉，拿到屋款7、800萬元，全用在毒品及線上遊戲，竟花了數百萬元儲值遊戲點數。曾男鋌而走險在線上遊戲圈開發販毒客源，買家都是線上遊戲認識的朋友。

刑大偵二隊隊長洪緯儒表示，曾男為躲避警方查緝，也不敢明目張膽的販毒，與藥腳交易時，先將毒品藏放在單眼相機的鏡頭杯內，假裝雙方是買賣相機。

洪緯儒說，警方蒐證後，今年6月持搜索票到曾男租住處查緝搜索，查獲海洛因6.16公克、安非他命1.3公克及分裝袋、電子磅秤等贓證物，警詢後，依毒品危害防制條例罪嫌移送地檢署，檢方偵結認定犯罪事證明確，將他起訴。

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