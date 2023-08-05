擁有585萬訂閱的YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」，近來被踢爆有抄襲嫌疑，對此，他發出聲明表示任何客觀事實，都並非自己原創，更強調礙於能力有限，期盼所有人見諒，對於未來若還出現諸如此類的指控，會欣然接受。對此，巴毛律師陳宇安發文呼籲：「如果對方發現了去提告，後果都很嚴重的好嗎」。

陳宇安指出YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」遭爆影片內容都是抄襲，由於沒有親自比對跟原創影片的相似度，不敢直接認定是否有無抄襲，不過自從開始用抖音後，發現台灣網紅拍攝的影片，不論台詞、運鏡等，幾乎完全複製大陸抖音影片內容，甚至有個軟體只要將連結複製貼上，就做出一支一模一樣的影片。

陳宇安表示大陸雖不重視智慧財產權，但台灣情況卻完全相反，即便一支只有30秒的搞笑影片，都還是擁有著作權，若抄襲還是會遭受刑事處罰，接呼籲所有人：「真的不要以為抄襲別人的影片，或照著對方的台詞拍攝會沒事，倘若對方發現了去提告，後果都會相當嚴重」。

對於老高捲入抄襲風波恐重創形象，讓許多網友紛紛好奇若他因此跌下神壇，究竟會由誰坐下此位置?據悉，多數人都大推是在大陸擔任物理老師的「李永樂老師」，認為在YT論談知識，應該沒有人能超越他，加上談論主題相當多元，可以說是備受喜愛，目前訂閱者已經多達210萬人。