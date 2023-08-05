為紀念台灣文化協會百年所拍攝的紀錄片《台灣人 前進》，2023年8月5日於台北市私立靜修高中舉辦首映發表會。製作人、台北政經學院基金會董事長黃煌雄表示，1921年至1931年是台灣近代民族運動的黃金10年，文協扮演最重要的母體與園地角色，並為台灣歷史帶來第一次有組織、有系統、有思想的文化、政治與社會運動。

《台灣人 前進》由台北政經學院基金會與台灣研究基金會共同策劃，自2021年籌劃，由黃煌雄擔任製作人，並由涂豐恩等年輕一輩所組成的「故事」團隊執行製作，帶有台灣研究老中青傳承和交替的意涵。紀錄片以多元的表現手法，結合歷史素材、動畫、意境拍攝、實地取景等，生動描繪文協在黑暗之中「忘了一切危險而前進」的精神。

黃煌雄在首映發表會的致詞中指出，102年前的10月17日，文協於靜修女中成立，今年8月5日則為蔣渭水逝世92週年的日子。1921年至1931年是台灣近代民族運動的黃金10年，其中文協扮演最重要的母體與園地角色。

黃煌雄提及，蔣渭水、林獻堂等成員針對當時台灣人「知識的營養不良症」及總督府的差別統治政策，以堅定的氣節進行啟蒙工作，為台灣歷史帶來第一次有組織、有系統、有思想的文化、政治與社會運動，同時也成為知識份子集體狂熱的愛鄉運動的奠基。

黃煌雄說，台灣近代民族運動在台灣歷史上最重要的意義，就是將沈迷的民眾喚醒，發現「台灣是台灣人的台灣」。先覺者為「台灣人的台灣」及「台灣人」，發出台灣人的聲音，提出台灣人的要求，展現台灣人的精神。

此外，活動也邀請行政院院長陳建仁、總統府秘書長林佳龍、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲，及文化協會重要成員包括蔣渭水、林獻堂、李應章、賴和等人的後代出席。