新北中信特攻籃球隊5日正式宣佈，洋將金恩(Nick King)合約期滿離隊，成為自由球員。金恩在為中信特攻效力期間，與球隊完成隊史首座總冠軍，精湛的個人進攻技巧，打出許多難以忘懷的精彩賽事，很遺憾無法與金恩達成續約共識，祝福金恩未來職業生涯一路順遂。目前謠傳金恩很有可能跳槽T1聯盟另一球隊台南台鋼獵鷹，還需等待球隊正式官宣。

金恩(Nick King) 擁有203公分厚實的身材，職業生涯資歷顯赫，曾獲得NBA波士頓塞爾提克隊的合約，成為厄文（Kyrie Irving）與泰坦（Jayson Tatum）的隊友，2022-2023再次獲得NBA發展聯盟青睞，加入風城公牛隊。而為了獲得更多發揮空間，金恩於今年1月初選擇離開NBA發展聯盟，輾轉來到台灣加入T1聯盟新北中信特攻籃球隊。

今年28歲的金恩，於今年2月份正式加入中信特攻，在為球隊效力期間，例行賽平均繳出25.8分、7.6籃板以及4.4次助攻，特別是在來台首秀對戰台中太陽賽事就打出高水準表現，拿下全場最高41分、8籃板、3助攻與2抄截，成功地讓球迷留下深刻印象！金恩也在今年3月25日面對台啤英熊賽事中，以22分、11籃板與10次助攻，拿下個人來台首次大三元的好表現。

金恩的全能身手是中信特攻能夠以例行賽25勝5敗拿下全年度第一名，並保持整季主場不敗紀錄的重要功臣之一，更在冠軍賽期間，面對台鋼獵鷹的「拉拉山」連線，總是能在關鍵時刻挺身而出，幫助球隊最終以直落四橫掃獵鷹拿下冠軍的關鍵X因子。

面對金恩的離隊，總經理劉志威由衷感謝金恩為球隊的貢獻與付出，也表示金恩永遠都是隊史第一座總冠軍的重要功臣，「很遺憾無法與金恩達成續約共識，感謝金恩在今年季中加入球隊後，一切配合球隊安排與戰術設定，在練球期間也會無私的給予年輕隊友們指導與鼓勵，再次感謝他為中信特攻的付出與努力，祝福金恩有更好的發展與精彩的發揮表現。」