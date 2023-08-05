依據新竹市審計室111年度的報告顯示，新竹市國中生108年度吸菸比率、使用電子煙比率以及學校二手菸曝露率等3項指標都高於全國，國中生健康引人憂心；市府則強調，今年菸害防制新法開始以來，未滿20歲青少年吸菸裁罰共計15件，竹市已積極推行菸害防制措施與宣導。

新竹市審計室報告指出，新竹市108年度國中生吸菸比率為4.1％，高於全國的3.0％，使用電子煙比率2.9％，全國則為2.5％，學校二手菸曝露率6.4％，也高於全國的5.4％。

值得家長與學校師長及有關單位關注的是，3項指標中，吸菸率、使用電子煙率都比前一年的107年度上升，其中吸菸率107年只有0.9％，但108年大升3.4％來到4.1％，電子煙則上升1.9％；二手菸曝露率則是下降0.2％。

市府則表示，依據國民健康署108年青少年吸菸行為調查顯示，學校二手菸暴露率在國中生部分，全國平均為5.4％，竹市平均為6.4％，確實較全國略高。但高中職學生，全國為12.2％，竹市平均為10.7％，已較全國低。

另查108年國中生學校二手菸暴露率中，基隆市為10.7％、嘉義縣5.6％、台南縣5.6％、屏東縣12.2％，都高於全國的5.4％。

而高中職學生部分，基隆市22.1％、桃園市19.8％、嘉義縣12.8％、台南縣15.5％、屏東縣15.1％，學校二手菸暴露率均高於全國，顯見全國都須重視此項菸害防制議題。

市府同時指出，竹市於106年通過全國首創電子煙管理自治條例自上路以來，共計裁罰件數 329件，今年3月22日菸害防制新法開始實施後，新市共計裁罰件數52件，未滿20歲青少年吸菸的裁罰也有15件。

市府強調，新竹市近年積極推行各項菸害防制措施，包括辦理校園菸害防制講座與宣導，今年截至目前辦理校園宣導場次共35場，辦理戒菸教育線上及實體課程辦理5場次。

同時與警察局，教育處辦理暑期青春專案如拒菸反毒飆舞競賽及3對3籃球比賽，並透過多場健走活動及校園菸害識能網路大會考廣傳宣導，以鼓勵青少年參與健康休閒活動及推廣拒菸識能，透過寓教於樂的方式，藉此活動融入菸害防制議題，發揮創意與才藝，使其能深入了解菸害的危害，並將拒菸觀念擴散到校園每個角落。

此外，為營造無菸校園場域，竹市更擴大公告「竹市國中小、高中職校園周邊人行道、校門口及家長等候區自5月31日起全面禁止吸菸」，自10月31日起在禁止場所內吸菸，違者將依菸害防制法第40條第2項規定處最高1萬元罰鍰，呼籲有吸菸習慣的民眾請勿於禁菸場所吸菸，共同守護學童的健康。

另，為了鼓勵吸菸者戒菸，竹市積極整合地方資源，輔導醫事機構參與戒菸服務，提供社區、職場等族群戒菸管道輔導醫事機構提供社區化、可近性等多元戒菸服務，加強社區、職場等族群戒菸服務，並結合49家戒菸服務合約院所，共同推動戒菸服務，期使市民遠離菸品之毒害守護市民健康。

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