受到颱風外圍環流及西南風影響，豪雨重創南投縣仁愛鄉，土石流造成南豐、春陽、廬山等部落嚴重的災情。暨南國際大學表示，今(5)日傍晚開始，提供緊急災民安置與避難的空間，並將開放研究生空調房宿舍，提供災民10天免費的安置。

此次南投縣降下致災性的豪雨，土石流掩埋南豐村加油站的畫面，不斷地在電視上播放。

暨南國際大學提到，南豐村眉溪部落更是暨大重要的大學社會責任USR計畫，以及國科會人文實踐與社會創新計畫的重要實踐場域，看到此次的災情，校內師生感同身受，在第一時間伸出援手，預計開放學校宿舍，讓災民免費住宿。

暨南國際大學強調，相關緊急聯繫與宿舍借住，請各鄉公所彙整訊息後，與暨大主任秘書曾永平（0917-238736）聯繫。因目前仁愛鄉訊號不佳，甚至有部分地區對外聯繫中斷，若有看到相關訊息，亦可將暨大的聯絡資訊轉給需要的鄉民與族人。