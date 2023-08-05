蔡英文今天接連到板橋接雲寺、慈惠宮參拜。（王揚傑攝）

蔡英文今天接連到板橋接雲寺、慈惠宮參拜。（王揚傑攝）

總統蔡英文今（5）日上午接連到新北市板橋接雲寺、慈惠宮參拜，致詞時她強調，政府前瞻基礎建設計畫的預算每年增加，是因為國家的經濟發展得好，台灣在國際評比財政的績效是全世界第6名。蔡英文用前兩任總統留下的債務舉例，大概增加1兆4000億到1兆7000億，她總統做到現在，才4000多億而已，所以她沒有債留子孫。

蔡英文說，這幾天大家在討論前瞻基礎建設計畫，這幾年來政府對基礎建設還是公共建設，預算每年都在增加，希望建設做得更好，經濟發展有更好的基礎，所以要向大家報告，我2016年剛做總統的時候，整個公共建設預算超過3000多億，今年2023年我們的公共建設預算是5800億，其中有1000億就是前瞻基礎建設計畫，這計畫的目標就是讓我們的基礎建設可以加大，可以加快，而且更接近我們地方的需求，讓我們的城鄉建設可以做得更好，我們台灣每個區域可以做得比較平衡。

蔡英文表示，我們公共建設預算一直在持續增加，我做總統的時候國際IMD評比，我們的基礎建設預算台灣是第19名，現在是12名，進步可以看得到，政府願意投入基礎建設、公共建設，就會讓國家的發展更有基礎、更好，而且會更快。

蔡英文說，我們過去6年經濟發展的平均值台灣是3.4％，超過我們全世界的平均值，我們疫情期間經濟的表現更好，所以說基礎建設做好，我們的經濟有更好的發展，所以我們國家的總體的經濟規模更大，2016年我做總統的時候，GPT差不多是18、19兆，現在已經23兆，所以我們國家的經濟更大，可以投入國家建設的經費愈多。

蔡英文表示，政府花這麼多錢做建設，有沒有債留子孫？我說，沒有債留子孫。前任馬總統還有前前任總統他們8年執政留下來的債務，大概是增加1兆4000億到1兆7000億，我總統做到現在，才4000多億而已，這裡面有包括疫情期間的特別預算8000億，疫後要照顧大家又多了4000億的預算，總共加起來有1兆2000億的特別預算，即便是這麼多的預算增加，但是我們國家的總債務只增加4000億。所以在國際評等裡，我們財政的績效是一直站在前面，全世界第6名，所以我們是負責任的政府，我們知道要投資，讓經濟成長，國家有更多的錢來照顧大家。

蔡英文提到，我做總統的時候長照服務1年是50億，後來我把它加到600億，明年的預算加到800多億，所以政府要懂得投資未來，要懂得照顧人民，在過去的7年多我們每一天在做就是投資台灣的未來，照顧人民。