日本福島核廢水最快本月排放入海。日本駐港總領事岡田健一接受Now新聞台專訪時表明，即使港府再收緊水產進口限制，保證日本不會「以牙還牙」，亦跟日本會否支持香港加入RCEP無關。

岡田健一提到港府表明福島核廢水一旦排入海，便會禁止日本十個都縣的水產品進口。他擔心此舉可能對香港聲譽造成損害。現在150個地區完全沒有對日本食品設限，更有28、29個正撤銷相關限制，「如果香港政府這樣做，可能必然對香港聲譽造成損害。」

對於日本政府會否採取反制措施，他說，這是一個假設性問題，但能保證日本不是一個會作出不合邏輯、卑鄙、以牙還牙的國家。希望港府要顧及港日關係，尤其反修例事件後，香港在日本的形象已不太好。

岡田健一續稱，核廢水處理過後，氚濃度只是世衛飲用水標準的七分一，並以瓶裝水稀釋，氚重要的不是它是否存在，而是它是否合乎安全標準。希望香港人明白一個簡單邏輯，如果日本政府排放危險的水到日本附近的大海，首當其衝受害的是日本人，「任何政府都不可做這愚蠢行為，那會立即危害到自己的人民。」

至於會否因中國及香港政府進一步禁止日本產品而影響日本政府支持港府加入RCEP，岡田健一強調，「日本政府不是那種會以牙還牙的政府，那是不合邏輯。」