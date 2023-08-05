5日上午一波西南風伴隨海峽對流雲系通過新竹市，帶來短時強降雨，西濱S082K觀測站測得時雨量高達60.5毫米，造成9處路段零星積淹水，市府獲報後第一時間已巡查處理。

市府指出，市府掌握降雨資訊後，包括消防局、環保局、民政處透過通報系統進行巡查及通報，針對部分路段積淹水等相關狀況，隨即通知相關局處排除，行政處也於市府官方臉書提醒市民多加留意，並持續更新最新訊息。

市府表示，此波強對流為新竹市香山區、朝山一帶帶來不小的雨勢，測得時雨量高達60.5毫米（西濱S082K觀測站），因短時雨量超過城市排水系統負荷，造成9處路段有零星積淹水。

消防局在第一時間迅速前往各積淹水點位進行巡查與警戒，區公所也立即啟動查通報工作，雨勢於11時30分趨緩，相關積水情形也迅速退去。

市府進一步指出，對流雲系已經移出竹市，隨著颱風更為遠離，海峽北部不穩定度降低，新竹市轉為陰時多雲天氣，但仍有短暫陣雨機會，但強降雨風險低，市府團隊將持續觀察追蹤，請民眾出門務必小心，注意安全。