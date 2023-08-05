國民黨總統參選人侯友宜受邀參加台灣文化協會成立百年紀念紀錄片發表會。會後受訪。（陳薏云攝）

追思蔣渭水！點出台灣當前「民主困境」 柯文哲「一句話」酸爆蔡英文

柯侯同框！國民黨總統參選人侯友宜以及民眾黨總統參選人柯文哲皆受邀參加台灣文化協會成立百年紀念紀錄片發表會，兩人比鄰而坐，侯友宜率先拋話題，稱讚柯文哲認真看講稿是「好學生」，柯則反說「我講稿都自己寫」。

而兩人上台致詞時，皆認同片中蔣渭水所說「同胞要團結，團結很有力」，不過侯被問及是否有可能跟柯文哲在野黨合作，侯開玩笑說，剛剛座位是合在一起，會團結所有的力量，達成政黨輪替，讓國家人民更好。

柯文哲前一步抵達會場，一坐下便開始閱讀講稿，而侯友宜抵達會場後，先與主辦單位以及與會嘉賓握手，隨即坐到柯文哲右手邊，侯友宜也主動向正在看講稿的柯文哲說話，「這麼認真喔？」柯文哲隨即回「好習慣啦」，侯友宜也笑著稱讚「好學生」，柯冷不防說一句，「我稿子都自己寫」，兩人隨後握手給媒體拍照。

而在紀錄片放映完後，侯友宜上台致詞表示，蔣渭水先生有一句話，他感觸很多：「同胞要團結，團結很有力」、「同胞要團結，團結很有力」、「同胞要團結，團結很有力他說三遍」。他再加一句話，就是台灣要團結，團結真有力，所以台灣一定要團結，可以在全世界立足。

隨後柯文哲致詞，倒是不改大炮個性，批評蔡英文總統2016年當選那一天說，她當總統任內沒有人必須為自己的認同而道歉。但今天是有任何反對，就變中共同路人。更說，他跟蔣渭水都是醫生，醫生從政的特別風格講究正直誠信，「我們在執政時不會搞出宇昌案、MG149、興票案。為什麼政治上這些人每天都想怎麼害人，病人送到急診室，我們從來沒有問是民進黨還是國民黨？」

柯接著說，100年前成立的台灣民眾黨，要面對日本的帝國主義，現在的台灣民眾黨則要面對網軍、側翼、名嘴抹黑、抹紅、潑髒水、謾罵。

不過柯文哲在結尾似乎也呼應侯友宜，同樣也喊出「同胞需團結，團結最有力」，他希望能讓100年前蔣渭水未完成的使命，可以交接棒繼續下去。兩人各自致詞，卻又像是隔空喊話，引人遐想。

不過侯友宜會後受訪被問到與柯文哲同台，是否有機會合作，侯說，他們兩人在雙北合作，彼此合作無間。他們互動都很自然。媒體問說，有討論在野合作嗎？侯友宜說，「我們今天不是兩個都在一起嗎？討論市政，坐在一起，面對雙北共同努力。為我們的民眾打拼」。他會團結所有的力量，全力達成政黨輪替。