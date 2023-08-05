新北市消防局今天表示，深坑消防分隊4名隊員，上午9時許協助受困樹上的民眾脫困時，不慎遭虎頭蜂攻擊，5人都遭蟄傷。4名消防隊員自行到台北市萬芳醫院診治，無嚴重過敏反應。

新北市政府消防局今天表示，上午約9時許接獲報案，深坑區旺耽路45巷，有70歲的陳姓民眾在鋸樹時，梯子不慎滑落，受困樹上需要救援。

消防局說，深坑消防分隊出動人員，協助架設梯子引導陳姓民眾下來。但民眾事前未告訴消防隊員正在捕蜂，是由於摘蜂過程中梯子滑掉，才受困樹上。不知情的消防隊員架設過程中，疑似碰撞到樹木，導致樹上蜂巢的虎頭蜂受驚擾，群起攻擊。

消防局表示，包括陳姓民眾與4名現場處理的消防隊員，5人都遭受蜂螫。但陳姓民眾表示自己沒事，因此並未就醫。4名消防隊員受傷狀況為手臂紅腫疼痛，經開車前往台北市萬芳醫院診治，皆無嚴重過敏反應。

消防局說，若有特殊狀況需要消防救援時，仍應說明當時處境與狀況，以利萬全的救援，可以確保施救與等待救援者的雙方安全。（編輯：李錫璋）1120805