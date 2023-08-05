紐約洋基5日在主場遭到強敵太空人擊敗，先發投手塞弗瑞諾（Luis Severino）4局被打5分，似乎完全失去自信。塞弗瑞諾前次先發對金鶯3.1局失9分，他當時表示：「毫無疑問，我覺得自己是全聯盟最爛的投手。」他的速球幾乎沒有壓制力，變化球也被轟成全壘打。太空人終場7比3獲勝。

開季前塞弗瑞諾背肌拉傷，休養到5月才登場，前兩戰還正常，沒想到進入6月就被各隊當成沙包猛揍。特別是金鶯打者特別凶狠，塞弗瑞諾對他們兩戰總計6局被敲20安、失16分。

塞弗瑞諾目前2勝6敗，自責分率爆到7.74，因為投球局數不夠（只有61.2局）所以還進不了投手排行榜（需要100多局）。在局數達標的先發投手之中，全聯盟最慘的是藍斯林（Lance Lynn）自責分率6.32，就算是那樣都還比塞弗瑞諾好得多，藍斯林剛從白襪被賣給道奇。

今年才29歲的塞弗瑞諾是洋基農場出產的投手，在隊上超過10年了，他在2018年展現19勝8敗、自責分率3.39的王牌身手。即使去年有受傷，他也還繳出7勝3敗、3.18自責分率，本季投成這樣令人懷疑他的傷勢是否造成長期影響。

洋基此戰敲了3轟比太空人還多，包括「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）第17轟，擊球初速高達116.7英里（時速187.8公里），估計飛行435呎的暴力全壘打。不過全隊3支都是陽春炮，全場就只得3分。