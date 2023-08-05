紀念台灣文化協會百年所拍攝的紀錄片《台灣人 前進》於5日首映，會中邀請行政院長陳建仁、總統府秘書長林佳龍、國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲等人出席。（劉彥宜攝）

8月5日為台灣文化協會重要成員蔣渭水逝世92週年的日子，製作人、台北政經學院基金會董事長黃煌雄，為紀念台灣文化協會百年所拍攝的紀錄片《台灣人 前進》因此選擇在今日首映，會中也邀請行政院長陳建仁、總統府秘書長林佳龍、國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲等人出席，他們也對於文協的付出，表達感謝。

侯友宜提及，片中紀錄文協百年前為了自由、繁榮和公平而打拚，身為晚輩非常感動，也與有榮焉。蔣渭水是「文化頭、思想師、醫台灣」，在民主現代進步過程中，扮演支持的角色，更扮演促進、帶動的風潮。

侯友宜指出，蔣渭水曾說，「身為台灣人，不能不知道台灣事。」要了解台灣的歷史和文化，才有辦法守護台灣的民主自由跟文化資產。他這一代有責任。在民主自由前輩的努力、奉獻下，好好接起棒子，讓下一代有更完善的權益，

柯文哲說，1921年台灣文化協會成立，是第一次台灣的知識分子集結，成立啟蒙運動的團體。蔣渭水一直是他的範本，新文化運動開始把世界的新觀念帶進台灣，也藉此改變台灣社會。帶進新文化不免和既有的舊勢力對抗，這批人在歷史上逆風而行，用他們的一生捍衛他們相信的價值。

他提及，大同區的蔣渭水雕像十分有意義，一手拿醫師公事包、一手抱棉被，代表平常當醫生、賺錢後就上台演講，再被日本人抓去關，坐牢順便讀書，週而復始。歷史總是這樣，做不一定成功、不做一定不會成功，感謝歷史上有這麼多人願意為自己的理想奮鬥。

陳建仁指出，蔣渭水以醫學和文化進步的角度，讓台灣如今能夠健康，沒有文化衰落病。因為有許多前輩努力打拼，一棒接一棒爭取台灣自由、民主和法治，也才能讓經濟愈來愈好。

林佳龍則說，紀錄片內容平實，可以作為後續回顧展望的基礎，期待百年再前進，現在的台灣已經擁有自由，在基礎之上，還要延續民主，不走回頭路，帶著尊重包容踏上國際舞台，成為世界的台灣，守護國民、和世界交朋友，讓世界重新認識台灣，提升台灣對世界文明的貢獻。