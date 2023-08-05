澎湃新聞5日報導，後疫情時代，大陸各地安置新冠病患的方艙醫院去留，多地已表態，醫療功能多已退出，院舍空間處置未定。

重慶市長壽區衛生健康委員會近期答覆「關於後疫情時代方艙醫院去留的建議」時指出，長壽小岩健康驛站專案（方艙醫院）總投資約3000萬元（人民幣，下同，約合新台幣1.29億元），可提供約1500張床位，該廠房權屬和建設單位均為重慶盈地集團，於2022年11月24日改建完成。由區衛健委組織中醫院負責該方艙的醫療運行管理。

如今方艙醫院已停止服務，處於閒置狀態。經反復研究討論，對方艙內仍餘留醫療物資、部分基礎設施等，根據各街鎮公立醫療機構實際情況，統籌分配醫療設備、病床、器械、耗材、生活用品等，最大化提高醫療回收使用率，減少閒置和過期損壞。該項工作已基本順利完成。

在醫療功能逐步退出後，重慶市長壽區衛健委仍將繼續關注盈地集團對小岩方艙房屋的處置問題。以科學合理運用房屋為前提，或恢復成廠房出租，或按照政協委員建議，作為抗擊疫情紀念館，或康復養老，或中藥材加工廠等。

在河北邢台市寧晉縣，方艙醫院改造養老機構的動議已被否決。

甯晉縣政府在答覆「後疫情時代合理利用方艙醫院」提案時透露，今年，該縣組織養老服務第三方機構考察評估寧晉縣方艙醫院現場，第三方機構認為：該方艙醫院選址不符合養老機構建設的否決項相關要求，建築結構抗震設計等安全指標不達標，消防設施及適老化改造難度很大，不建議將該方艙醫院改造利用為養老服務設施。近期上級要求暫時保留方艙醫院，將根據政策適時充分利用。倉內所有設施物資已全面消毒處理，醫療用床統一規畫配置到定點醫療機構。

安徽宣城市郎溪縣經開區管委會在回應方艙醫院閒置問題時表示，健康驛站於2022年4月24日由安徽郎川控股集團有限公司移交給郎溪開創控股集團有限公司營運管理，目前維修中，下一步將根據園區企業及其他意向租賃人需求，對外招租。

四川自貢市貢井區衛生健康局稱，目前方艙醫院空置，已將其中醫療及辦公物資分流到各個機構，保障一線救治能力。相關周邊硬體仍保存以備再次啟用。

此外，對於閒置核酸採樣亭、採樣貨櫃的合理使用，安徽合肥市肥東縣在答覆中決定，全縣摸排醫療機構保留核酸採樣亭23個，可根據情況改建為書報和資訊亭、餐飲服務亭、民警和保安崗亭、停車收費崗亭、垃圾分類驛站、志工、環衛工人和快遞員愛心驛站。現已全部改建在用。

肥東縣疫情時設置採樣點610個，均為臨時租賃。截至5月底，全縣保留貨櫃31個，其餘全部歸還租賃公司，保留貨櫃中改造為志工、環衛工人和快遞員愛心驛站10個，垃圾分類3個，安置點專案部4個，倉庫8個，保安崗亭5個，公交駕駛員休息室1個。