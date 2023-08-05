美國前總統川普時期的國家安全顧問波頓（John Bolton）在接受媒體訪問時批評前上司行事「毫無邏輯」，若再當總統，恐率美國退出北大西洋公約組織（NATO）。

波頓本週稍早撰寫一篇專欄文章指責川普行事「無邏輯可循、難預測且不受控」，3日接受「國會山莊報」（The Hill）訪問時除繼續嚴詞批評川普的外交政策，也指責支持川普外交政策的共和黨人。

波頓說：「川普不具備我們所認知的政治領域邏輯。他在決策時不會考慮政策方向，尤其國家安全領域。」

波頓於2018年4月至2019年9月擔任川普政府時期的白宮國家安全顧問。他在受訪時痛斥川普對於北約的想法，稱川普「威脅了北約的存在，我認為在川普第二個任期內，我們幾可肯定會退出北約」。

他還說：「那些讚揚川普任內之舉的人，並不真正理解現有情況是怎麼達成的；許多現在他們歸功於川普的事，其實川普卻想著朝反方向幹。」

波頓在1日發表的專欄文章中稱川普「蔑視知識」，並指責川普「將美國與外國、特別是我們與對手間的關係當成人際關係看待」。

波頓寫道：「外國領袖，無論是朋友還是敵人，更有可能覺得他無知、缺乏經驗、好吹牛、渴望成為大人物且非常容易被灌迷湯。這些特點是川普第一任期內持續成為風險來源，若他再次上台也會再出現。」

波頓也譴責川普的決策方式，稱「除根據不充分的訊息檢討或討論所該採取的行動外，川普即使在作出決策後，也很沒擔當」「在事情出錯或他隨後改變主意時（這是常見的情況），他總想撇清或甩鍋，擔心媒體的負面報導或政治上的批評」。

波頓2019年遭川普解職後，出版「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened : A White House Memoir,暫譯）一書，強烈批評川普的領導。今年稍早波頓更稱川普投入2024年美國總統大選對共和黨來說是「毒藥」。