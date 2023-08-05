俄烏戰爭中給世人最大的啟示就是大量使用無人機作戰，展現以小博大的不對稱戰力扭轉戰局。但國軍似乎並未從中獲得啟發。不少官兵向本報爆料，陸軍北測中心指揮官為了營區安全，下令官兵在營內駕車時速不得超過20公里，還為此添購大量測速槍，訓練大批「國軍級追焦手」隱藏在營內抓違規，造成542旅及584旅不少官兵遭到懲處，紛紛質疑此舉痛罵「是訓練部隊還是培養交通警察?」

位於新竹湖口的裝甲542旅及584旅因占地廣大，開車及騎機車的官兵眾多，雖然未曾聽聞有過事故發生，但還是有交通安全問題。北測中心指揮官為了防止意外，嚴格下禁令營內車速不得超過20公里，並大量設置警告標誌。

為此部隊還大費周章購買了大量的測速槍，並訓練出不少「國家級追焦手」不定點不定時的在營區內抓超速，違規者都要受到懲處。未料卻險些引發542與584兩個旅的紛爭。

由於這兩個部隊為了營區門口出入問題，長期以來已爆發過多次嫌隙與口角，還一度「封門」禁止對方使用，官兵互相「網戰」鬧得不可開交。

日前有不少584旅的官兵常常因超速被舉發後上報到單位懲處，誤被傳出是542旅旅長下令抓超速，讓584旅官兵以為遭到特別針對。但事後542旅不少官兵也遭舉報，又傳成是584旅長下令，造成兩單位出現嚴重心結。但事後才查出，此舉竟然是北測中心指揮官下令。

官兵為此質疑，此舉根本是耗費成本及人力資源，買裝備的錢拿去買測速槍，負責戰鬥衛國的官兵被訓練成「交通警察」，實在矯枉過正。

因為這三個單位的主官都是少將旅長，但卻為了「測速」問題，引發營內官兵無法同心，反而險些產生對立，這種怪象，確實有檢討的必要。