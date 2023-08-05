公路總局4日巡視發現，中橫便道3.9K處大規模坍方並挾帶巨石，坍方量約1200立方公尺，有一塊孤石量體約500立方公尺需打除裂解，預計10日搶通。（公路總局提供／潘虹恩台中傳真）

中度颱風「卡努颱風」逐漸遠離台灣，不過受其外圍環流影響，為各地帶來猛烈雨勢。公路總局4日巡視發現，中橫便道3.9K處大規模坍方並挾帶巨石，預計10日搶通；而梨山地區降雨較小，幸無重大災情，不過連日降雨加上聯外道路阻塞，農產品耗損率升高，令果農擔憂。

台8臨37線中橫便道24小時降下153MM雨量，公路總局4日清晨6點在保全巡視發現，便道3.9K大規模坍方，坍方量約1200立方公尺，有一塊孤石量體約500立方公尺需打除裂解，由於現場天候不佳，機具已到場等待天候允許後隨即進場搶修，預估在8月10日下午4時可搶通。

公路總局谷關中務段指出，經過這次降雨，台8線東勢到谷關路段多是零星的落石，通往梨山、德基水庫相關道路也是小落石、小坍方，不算太嚴重，目前皆已搶通。最嚴重是中橫便道3.9K處的巨石、坍方，因為坍方面積、石塊大，會需要較多時間處理。

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉指出，梨山地區這兩次颱風，風、雨都較小，經過連日降雨，造成部分農產品掉落、損耗，所幸沒有非常嚴重。此次颱風主要是造成外聯絡道路不通，其中中橫便道大面積坍方、台14甲線清境農場、仁愛路段災情嚴重，恐會造成農產品損耗提高。

他說，梨山地區正值水蜜桃季，雖然目前水蜜桃已採收約65％左右，尚有30％水蜜桃未採收、運輸下山。水蜜桃經過連日降雨易出現水傷，加上要繞行至宜蘭台北長途運輸，損耗率恐升高至25％左右；其餘各方面都沒有問題。

台中市議員吳振嘉也表示，台中山區此次主要是中橫便道坍方，造成道路阻塞，他也到場巡視狀況，希望可以盡快搶通協助農產品運輸，而民眾住家等都沒有傳出災情。