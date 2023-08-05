北市110 學年度試辦國中生理用品補助計畫，創全國之先，但審計報告指出，經查初期平均兌換率僅16.33％，且廠商贈送1833箱生理用品，試辦結束仍有838箱未使用，應檢討改善，北市教育局表示，透過3策略提升學生及家長兌換意願，今年各月份兌換率平均約30％，較初期已有大幅提升。

審計報告指出，教育局於110學年度第1學期擇定5所國中辦理「台北市國中生理用品試辦計畫」，於校內定點放置衛生棉，供學生免費取用，又自2022年3月起全面補助北市國中女性生理用品，並運用酷課 APP 等，每月派送2張兌換券，提供學生至全台萊爾富任一門市，換取200元以內生理用品。

經查執行情形，2022年3月7日至8月6日平均兌換率僅16.33％，雖已透過臉書、酷課APP及行文各校等多元管道宣傳，並自2022年9月7日起延長兌換期限2個月，但截至2022年11月底止，平均兌換率僅25.26％，預算執行率為16.56％，改善成效仍欠理想。

審計報告也提到，北市5校於2021年9月至2022年1月的「國中女性生理用品試辦計畫」期間，共接受公益廠商贈送1833箱、各式衛生棉3萬588包，但截至2022年9月底止，該等學校尚保管838箱、1萬8588包，價值約184萬餘元生理用品。

此外，依各校試辦期間平均每月使用量推估，部分學校生理用品尚須17至479個月不等才能消化完畢，但該等商品有效期限僅剩11個月至19個月不等，應督促檢討。

北市議員陳怡君說，使用率及成效看起來有慢慢增加，但這項計畫兌換率低的最大原因是宣傳不夠，且應該讓學生在四大超商都能領取，才更加方便，而不是為了做而做，沒有更詳細傳遞推動計畫的原因及緊盯成效，對試辦結果很不滿意。

教育局表示，統計補助計畫自2022年3月執行至今，初期兌換率約16％，透過三大策略積極提升學生及家長兌換意願，包括多元宣傳管道、增加兌換通路並延長期限，讓三大超商全台門市均可兌換、新增酷課雲親子綁定兌換權限，可由家長協助孩子到超商兌換生理用品。

教育局指出，今年起各月份兌換率平均約為30％，已較初期大幅提升，本項計畫主要推動月經平權與性別平等，兌換券每月均直接派送至學生酷課雲帳號中，可依自身情形評估是否兌換，並無強制。此外，也要求各通路商業者均須準備至少10種涵蓋護墊、衛生棉及棉條等供學生選擇，尊重不同需求。