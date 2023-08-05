苗栗市長邱鎮軍5日表揚模範父親官有位。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市長邱鎮軍5日表揚好人好事代表趙榮勤。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

父親節屆臨，苗栗市5日上午舉辦模範父親及好人好事表揚大會，其中苗栗市模範父親官有位是退休教師，身兼文藝作家，筆名龍影，寫作三十五年，作品多鼓勵年輕人上進與正向。天恩診所創辦人趙榮勤，服務社會參加偏鄉醫療營服務及到宅居家安寧照護，為苗栗鄉親鞠躬盡瘁，榮獲苗栗市好人好事代表。

苗栗市公所是於5日上午在市公所三樓藝文中心舉行模範父親暨好人好事表揚大會，由市長邱鎮軍主持，來自28里推薦的模範父親及好人好事代表分別接受公開頒獎與表揚。

其中代表苗栗市接受苗栗縣政府表揚的模範父親及好人好事代表分別為官有位及趙榮勤，官有位教師退休，並身兼文藝作家，筆名「龍影」，寫作35年，獲獎無數，出版新詩及散文集共21本，創刊龍影文訊共21集，共辦理12次新書發表會，近作「龍影見聞錄」正在大型書局與網路熱賣中。官有位寫作的目標，是在鼓勵年輕人上進與正向，避免年輕人走向偏差行為。

趙榮勤為醫學院畢業，曾在三軍總醫院受訓並成為神經外科專科醫生，2001年有感於苗栗市醫療資源缺乏，毅然決然來到苗栗開創天恩診所服務鄉親。趙榮勤秉持著服務社會的精神，持續參加偏鄉醫療營服務及到宅居家安寧照護，為苗栗鄉親鞠躬盡瘁。

苗栗市112年度接受表揚的模範父親有：邱錦智(嘉盛里)、蔣近水(勝利里)、劉榮昌(清華里)、楊滿煌(北苗里)、劉石原(恭敬里)、徐秀熾(玉華里)、彭忠雄(建功里)、鄭武雄(新川里)、徐裕霖(文聖里)、陳火炎(青苗里)、游義雄(大同里)、林喜蓮(綠苗里)、羅雲清(福星里)、葉添財(玉清里)、羅世強(福安里)、吳明賢(水源里)、劉煥國(維新里)、官有位(高苗里)、范文治(上苗里)、陳玉銑(文山里)、何玉奎(玉苗里)、陳增添(新苗里)、吳泰新(南勢里)、劉煥松(嘉新里)、楊勝淼(中苗里)、譚垂國(維祥里)、彭翼本(福麗里)、何智裘(新英里)等28位。接受好人好事表揚的有：謝振發(新川里)、李東義(嘉盛里)、黃徐貴美(青苗里)、邱榮錦(文聖里)、楊輝煌(福安里)、鍾日鴻(建功里)、陳業仁(維祥里)、吳定為(文山里)、黎煥清(玉苗里)、胡邱金枝(嘉新里)、吳玉珍(水源里)、黃張櫻花(維新里)、李金花(南勢里)、林明增(福麗里)、江梅蘭(福星里)、張永兆(恭敬里)、劉碧珠(清華里)、黃文源(勝利里)、劉玉清(綠苗里)、房鉦霖(新英里)、趙榮勤(上苗里)、葉治和(玉清里)、張秀絨(新苗里)、賴煥文(中苗里)、鄧月鳳(高苗里)、詹桂妹(大同里)、賴雲珍(玉華里)、朱介廷(北苗里)等等28位。他們樂善好施，支撐家庭經濟和栽培子女教育與成長，為家庭、社會無私的奉獻，足堪典範。