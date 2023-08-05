嘉義縣出現首起本土登革熱案例，包括快篩陽性已有4人染登革熱，今針對確診案住家及梅山公司半徑100公尺，進行化學噴藥等防治工作。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣出現首起本土登革熱案例，包括快篩陽性已有4人染登革熱，今針對確診案住家及梅山公司半徑100公尺，進行化學噴藥等防治工作。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣出現首起本土登革熱案例，梅山一家營建公司近期承作雲林縣古坑擋土牆工程，其中1名住在竹崎鄉的員工2日因症狀就醫，昨4日確診，衛生局立即啟動疫調，並通知同公司人員及接觸者共38人快篩，其中3人快篩陽性，今縣府與梅山鄉公所等單位針對該公司周邊、確診者住家進行擴大防治應變及化學防治。

衛生局長趙紋華指出，梅山鄉某營造公司，因承作雲林縣古坑擋土牆工程，近期員工都會到古坑工地工作，先是一名住在竹崎鄉的員工2日出現症狀就醫，確診後，衛生局疫調及通知NS1快篩，同公司員工及接觸者再發現3人快篩陽性，因皆居住嘉義縣，昨趙紋華馬上拜訪梅山鄉長林俊謀，建立防疫共識，聯手啟動防治應變措施。

首位確診者住居地的竹崎昨已完成清消，今再動員衛生、環保、警察局及陸軍步兵101旅、257旅及後備指揮部共22人，針對確診案住家及梅山公司半徑100公尺，進行化學噴藥等防治工作，嚴防疫情蔓延擴散。

趙紋華表示，全國累計本土登革熱計951例，其中以台南及雲林確診數最多，嘉義縣位居兩縣市中間，今4例登革熱案例均有雲林古坑工作足跡，呼籲民眾不論是工作或生活圈來往，務必做好防蚊措施。

趙紋華提醒，如出現發燒等症狀盡速就醫，全縣有66家醫療院所為NS1快篩合約院所，協助早期發現及時適當處置，另因應梅山登革熱疫情，嘉縣啟動化學防治，是所有防治方法裡最快速、最有效的方法，且因登革熱由埃及斑蚊、白線斑蚊傳播，埃及斑蚊的習性易進到室內，進到家戶中噴藥是必要防治作為，民眾若拒絕、規避、妨礙進行傳染病防治，將依照傳染病防治法開罰6萬至30萬元。