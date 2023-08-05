【全程字幕】罕見同框！鄰座柯文哲談「在野合作」不尷尬？ 侯友宜：彼此合作無間

國民黨總統參選人侯友宜今天與民眾黨總統參選人柯文哲共同出席台灣文化協會成立百年紀念紀錄片發表會，互動備受關注。對於是否有討論在野合作，侯友宜說，「我們今天不是兩個坐在一起嗎？兩個位子合在一起」。

台灣文化協會成立百年紀念「臺灣人 前進」紀錄片發表會上午在靜修高中舉行，包括行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍，以及侯友宜、柯文哲都出席參加，侯友宜與柯文哲被安排坐在一起，互動備受關注。

柯文哲先進場後開始修改講稿，侯友宜隨後到場坐下後就對柯文哲說：「這麼認真喔」；柯文哲回說：「好習慣啦」。侯友宜接著肯定柯文哲「好習慣，你好學生」，柯文哲回應，他的稿子都自己寫。

侯友宜會後受訪時，被問到與柯文哲的互動。他表示，柯文哲跟他非常熟，他們在雙北合作議題無話不說，彼此合作無間。今天坐在一起，互相寒暄、打打招呼，其實都很自然，沒有什麼不一樣，就像以前合作一起推動市政。

媒體詢問，是否有討論在野合作。侯友宜說，「我們今天不是兩個坐在一起嗎？兩個位子合在一起」，他們一起面對，用在雙北共同努力的精神，為民眾共同打拚。

媒體問到是否擔心在野整合沒有成功，柯文哲和鴻海創辦人郭台銘合作，以及如何面對柯文哲頻頻跟藍營小雞招手。對此，侯友宜表示，會團結所有力量，全力達成政黨輪替，讓國家、人民更好。

日本前首相麻生太郎將於7日至9日率團訪台，是否有機會再見面，侯友宜表示，他的日本行非常感謝麻生太郎，彼此聊了很多，都非常關心台海局勢，針對台海安定、台灣安全、日本安心，做了充分的意見交換。（編輯：黃瑞弘）1120805