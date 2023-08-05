彰化縣長王惠美（中）等人日前視察台76線延伸工程第2標工地。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

交通部公路總局正施作國道中山高接台76線埔鹽經二林中科及精機園區延伸至台61線芳苑段工程，該道路工程興建複雜，平面路段11.6公里、橋梁段9.3公里，合計近20公里長，建設計畫核定總經費高達195.53億元，分成4個標案，完工後將可打通彰化西南角交通的任督二脈，帶動南彰發展。

彰化縣長王惠美日前與二林鎮長蔡詩傑及地方各級民代、里長等人，前往公路總局西部濱海公路北區臨時工程處，視察該工程第2標文津至西庄路段路堤新建工程工地，聽取工程簡報。

該工程處處長詹益祥表示，目前工程進度超前，在兼顧工安及工程進度下，應能如期如質完工，也就是可在2026年底全線完工通車，評估可帶動彰化縣西南角地區觀光及產業發展，讓年輕人在地就業，鄉親在地生活，讓西南角風頭水尾的二林地區發展更加迅速。

公路總局指出，東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程對於彰化縣西南角十分重要，分成4個標案，第1標從永興至文津路段，已在去年9月通車；第2標為文津至西庄路段，預計在明年過年前完工；第3標為西庄至西湖路段橋梁工程(高架段)，預計2025年完工；第4標為西湖至瓦磘路段橋梁工程，預計2026年完工。

王惠美說，視察這項工程時，其內心有著兩種心情，欣喜的是眼看著這項打通二林西南角對外連絡的重大交通快速道路，即將在2026年底全線完工通車，可加速中科二林園區招商引資以及爭取設置二林精密機械園區的計畫，但同時也感到遺憾，因為二林精密園區最終環評送到中央3年，至今還没有任何進度。