近日傳出詐騙集團透過日本西瓜卡儲值洗錢，恐有上萬人受害。台北市議員曾獻瑩接獲民眾陳情，被詐騙盜刷2萬元，又遭銀行認為屬於不可否認的交易。他提醒，消費者碰到這類案件，可向財團法人金融消費評議中心提出線上評議申請，可能提高銀行視個案與消費者和解的意願。

曾獻瑩表示，7月中就有接到民眾李小姐陳情，在臉書上看麥當勞39元的超優惠餐券廣告，刷卡購買幾小時後，就被連刷3筆2萬日圓的西瓜卡還有1筆100美元的虎牙儲值卡，損失台幣將近2萬元。

他說，李小姐在購買餐券後2小時，發現被盜刷4筆，立即聯絡銀行客服，銀行調查後發現，李小姐購買餐券的網站是釣魚網站，騙取購買餐券者的信用卡資料後，就綁定Apple Pay，再透過Apple Pay進行盜刷，因為綁定Apple Pay時候經過手機簡訊的OTP認證，銀行認為屬於不可否認的交易，若國外商店不願意退款，消費者仍須付款。

曾獻瑩認為，李小姐是在被詐欺的情況下授權綁定Apple Pay，發現異常之後馬上通知銀行，且一般的OPT簡訊都會提示刷卡金額，讓客戶可以確認，但若被詐騙集團綁定Apple Pay，等於開1張空白支票給詐騙集團，卻沒有任何的金額提示，李小姐認為自己正在進行交易，很自然把OTP的授權碼輸入釣魚網站，讓詐騙集團成功綁定Apple Pay盜刷。

他建議，若消費者遇到此類案件，可以向財團法人金融消費評議中心免費提出線上評議申請，銀行須向金評中心繳納高額的服務費，會提高銀行視個案與消費者和解的意願，鼓勵受騙民眾多加利用，也呼籲相關單位，積極從臉書等社群平台下架這類的詐騙廣告，才能夠正本清源、阻絕詐騙。