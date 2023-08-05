苗栗特色館推特色小旅行，歡迎闔家同享優質小旅行。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

炎炎夏日何處去？苗栗特色館園區廣闊、自然生態豐富，非常適宜安排家族親子小旅行，無論是到園區的打卡熱點拍美照當網紅、採購苗栗在地農特產活絡經濟、看展覽滿足身心靈，或是只想休閒地生態池觀荷、餵魚趣，苗栗縣政府邀請大家到苗栗特色館走走逛逛，打造屬於自己的優質小旅行。

苗栗特色館園區進駐廠商集結苗栗縣農會、公館鄉農會兩大品牌、陶藝工坊及在地特色小農，苗栗縣農會「社區小舖」陳列販售各地農會優質農特產品、寬廣室內空間不定期辦理多項食農推廣講座。

公館鄉農會以芋頭為主題意象的「芋香町」賣場，販售農會自製加工品、地產地銷優質農特產品，「隘寮下．奉茶亭」餐飲空間，開發推出紅棗霜淇淋、金桔霜淇淋、芋泥雪花冰、桑葚氣泡飲、擂茶冰沙、擂茶牛奶等多種系列消暑冰飲品，歡迎大家參觀選購伴手禮，用美食來認識公館鄉在地特色食材。

同在特色館園區內的苗栗陶瓷博物館，本檔特展《苗栗縣陶藝協會『苗陶遇見泥』會員作品聯展》展期至8月20日，歡迎民眾入館參觀。

另外，縣府文觀局為營造園區陶藝特色亮點，讓民眾體驗手作互動的樂趣，於國定假日下午1時至4時辦理苗栗特色館假日「現地創作」活動，8月5日、6日、12日、13日、19日、20日、26日、27日分別邀請邱俊斌、邱連偉、林秀貞、林寶梅、蕭立楠、蘇容榆、黃彥蓉、藍詩妤陶藝老師至園區以手捏陶、手拉坯、花藝、茶藝展演、與民眾互動體驗，敬邀大家於假日期間來苗栗特色館看展、嘗美食、感受陶藝手作樂趣。