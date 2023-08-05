8月8日凡為父親身分，享北市運動中心或公園泳池健身房入場免費。（北市體育局提供）

迎接疫後首個父親節，北市各旅館祭出多樣優惠，北市觀傳局指出，凱達大飯店推出「爸氣食足」專案，帶爸爸用餐全桌打8折，晶華酒店也推出「炫父假期」住房專案，邀爸爸入住即贈刮鬍刀。 此外，8月8日凡為父親身分，還可享北市運動中心或公園泳池健身房入場免費。

觀傳局表示，把握父親節孝親商機，各旅館推出多項好康優惠，君品酒店推出「蟹蟹超人老爸．饗宴」活動，下訂即贈父親節限定「調啤老爸」6吋蛋糕乙顆；神旺商務酒店8月不分平假日，2人同行預約指定套餐享68折超殺優惠。

觀傳局也說，美崙商旅於8月5日至8月8日期間推出「爸氣食足父親節饗宴」優惠活動，身分證號對中「5288」連碼，即可免費享用父親節套餐一客；凱達大飯店則推出「英雄盛宴，爸氣食足」，8月5及6日帶爸爸來用餐，全桌享8折優惠等。

觀傳局分享，台北晶華酒店推出「炫父假期」住房專案，邀爸爸入住三天兩夜，即可將「Panasonic護膚電鬍刀」帶回家；台北寒舍艾美酒店於8月份入住「艾在高空」或「艾在夏日」專案，只要拍攝全家福合照並打卡，將限量贈送父親節好禮；台北亞都麗緻大飯店則預計推出「情人老爸住好住滿專案」。

體育局表示，8月8日凡為父親身分，享北市運動中心或公園泳池健身房入場免費，南港、內湖、大同、士林、文山等5家運動中心也有多項課程加碼優惠，歡迎帶著你最親愛的爸爸同「游」、「健」康永續。