2024總統選戰白熱化，藍白綠三黨參選人都在積極曝光，尋求選民支持，然而據《美麗島電子報》董事長吳子嘉透露，有一份最新的總統大選內參民調數據顯示，民眾黨主席柯文哲被演唱會害到，整體支持度約下跌3%。對此，負責《美麗島電子報》內部滾動民調的專家戴立安則指出，國民黨參選人侯友宜的支持率在訪日後增加了約1%，一點一滴很難得。

戴立安昨（4）日在節目《POP大國民》提到，根據其觀察的滾動式民調，民進黨總統參選人賴清德支持率在34%到36%之間、柯文哲目前在22%到25%，侯友宜18%到20%之間。戴立安說到，侯友宜高點出現國民黨全代會之後，一度有達到19.9%跟20%之間，而後出訪日本又讓侯得到一個百分點。

對於侯友宜的民調走勢，戴立安直呼，「一點一滴很難得，都是往上走的，這是好不容易攢上來的，很辛苦，而且隨著侯友宜增加1%、增加0.9%的情況下，柯文哲掉了2、3%，兩者已經在誤差範圍內了」。另戴還提到，民調的發展對柯文哲較為不利，八月開始賴清德跟侯友宜支持率都有往上的跡象，反而柯因為演唱會事件走低。

戴立安分析，侯友宜去日本訪問在談吐準備周全，即便背後有很好的劇本跟導演，但侯友宜也很盡責的扮演一個總統候選人，與柯文哲相對看起來，就給外界覺得穩定跟可靠，「大家期待的總統候選人，比較是希望能帶領出國家未來方向跟願景的人，而且最好能跟民眾頻繁溝通跟說明」。

此外，戴立安也證實，「對比7月民調，泛藍民眾支持柯文哲的人正在流失，侯友宜這邊確實有增加，但目前還沒有看到非常大的數據變化」。